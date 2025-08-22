Liderada por Diosdado Cabello: Arranca primera jornada de Entrenamiento Básico de Resistencia Revolucionaria en La Guaira (+Fotos)

La actividad, que se realizó en Carmen de Uria, estado La Guaira, dio inicio con el toque de diana, la banda marcial y la izada de bandera, acompañada por las notas del Himno Nacional.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acompañó la primera jornada del Entrenamiento Básico de Resistencia Revolucionaria, en el cual participa la 1.ª cohorte Darío Vivas de la Juventud del PSUV.

Asimismo, el también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, junto a la JPSUV, marchó por las calles de la localidad como parte de este entrenamiento para la formación de los jóvenes en la defensa de la patria.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión