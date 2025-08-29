Libres 2 del GP de los Países Bajos de F1: Lando Norris de McLaren lideró en Zandvoort, con Alonso segundo y Piastri tercero

El inglés Lando Norris (McLaren), fue el más rápido este viernes, por delante del experimentado piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula 1, en Zandvoort.

En la mejor de las 28 vueltas que dio en el segundo ensayo -en el que se marcaron los mejores cronos del día-, Norris, que también había dominado el entrenamiento matinal, cubrió, con el neumático de compuesto blando -con el que la mayoría marcó su mejor crono- los 4.259 metros de la pista holandesa en un minuto, nueve segundos y 890 milésimas.

Leer También: Fin de semana de F1 en el GP de los Países Bajos: Horarios de la clasificación y la carrera en el circuito de Zandvoort

El británico superó por solo 87 milésimas al doble campeón mundial español -que giró 20 veces-; y por 89 sobre el otro McLaren, el de su compañero australiano Oscar Piastri, que lidera el campeonato con nueve puntos más que él y que firmó el tercer crono de la sesión.

En tanto, el argentino Franco Colapinto firmó el mejor viernes desde su regreso a la F1 con el noveno crono del día, que logró, con las gomas blandas, en la sesión vespertina, en la que hubo dos interrupciones con bandera roja -por el accidente del canadiense Lance Stroll (Aston Martín) y por la salida de pista del tailandés Alex Albon (Williams).

El bonaerense dio 26 vueltas y se quedó a un segundo y 67 milésimas de Norris.

Los entrenamientos libres se completarán este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 72 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros

Un viernes muy difícil

Zandvoort lo permite. Se corre al límite, se ataca con milímetros de diferencia entre la zona que ya no tiene tracción. Y lo pagaron muchos que no tenían la confianza del asturiano. Le volvió a pasar a Hamilton, con otro 360º en un Ferrari horrible para los problemas de la leyenda con su coche. O a Lance Stroll, que se estampó con la 3 al sumar una entrada a demasiada velocidad y cierto miedo a causa del tráfico. El canadiense empezó bien y terminó fatal. Una historia repetida.

La suma de factores del viernes dejará un sábado con incógnitas. Solo han habido dos realidades, las de McLaren y Aston Martin. Todos los demás tienen algo en el debe. A los mejores sí que se acercó George Russell con un Mercedes feliz cada vez que baja el mercurio. Con sus sábados, es contendiente. Y Max Verstappen resucitó, tanto con el duro como en vuelta rápida convence. Aunque está a más de medio segundo del tiempo de Alonso. El neerlandés dará guerra, otra cosa que se puede asegurar.

Y los que no están todavía son los Ferrari. Por la mañana era un coche difícil en la entrada a curva y tracción, aunque por la tarde mostró más comodidad más allá del trompo de Hamilton. De hecho, el heptacampeón (6º) mejoró el tiempo de Leclerc (8º), pero están más cerca del segundo de diferencia que de otra cosa más alentadora. El Ferrari es difícil, su noche será larga si quieren estar a la altura de lo visto en Hungría.

Sainz, sin suerte

Para encontrar a los Williams hay que bajar en la tabla (16º). Pero se puede decir con fe ciega que no es real. Carlos Sainz tenía en sus manos un récord del primer sector, pero su compañero, Alex Albon, se lo chafó. El tailandés entró pasado en la 1 y al tocar el muro salió la bandera roja a la pista. Eso cortó cualquier intento del madrileño, que sí que tiene velocidad en sus giros y no ha desentonado con los compuestos de carrera.

En la zona media, eso sí, hay variedad. Franco Colapinto firmó su mejor sesión con un 9º tiempo en un coche que mejoró en el conducto trasero de frenos. Los Sauber siguen ahí. Y Bearman tuvo un buen intento inicial con goma blanda. La lectura es de mucha igualdad, aunque nadie llega a la altura de Aston Martin.

Clasificación del Entrenamiento Libre 2

Así quedó el FP

Hender «Vivo» González

Con información de Marca