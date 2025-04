Libres 2 del GP de Arabia Saudí de F1: Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren 1-2 y Max Verstappen tercero

El español firmó un formidable quinto puesto en la segunda sesión de entrenamientos libres, y es una apuesta firme por entrar en la Q3 y pelear por los puntos.

El talento sobresale entre peligros y muros durante más de seis kilómetros. Es un hecho que provoca que la Fórmula 1 tienda a igualarse en un circuito como el de las calles de Jeddah. Sí, en el ‘Gran Circo’ actual manda McLaren y los demás tienen que cerrar una brecha, pero habrá una batalla ante Lando Norris, el mejor del viernes, y Oscar Piastri. Firmaron un doblete, pero no tienen un margen sobrado. Ni en rendimiento de carrera ni en vuelta rápida, pues Verstappen y Leclerc han venido a jugar.

Leer También: Libres 1 del GP de Arabia Saudí de F1: Pierre Gasly el más rápido seguido de Norris y Leclerc

Norris, en la recta.EFE

El equipo británico mostró su fuerza y dominó la importantísima segunda sesión de entrenamientos libres del inicio del Gran Premio de Arabia Saudí, al colocar al líder del Mundial Norris (1:28.267) en la primera posición. Pero toparon con un Charles Leclerc formidable con el neumático medio, uno que será clave al afrontar una estrategia a una sola parada si nada cambia. Y siempre está Max Verstappen, que cambió de plan y exhibió poderío a una vuelta para colocarse a un par de décimas.

Aunque en McLaren salen las cosas de forma natural. A Norris más que a Piastri, pero no es el dominio de un circuito ‘tradicional’. Aquí el riesgo y las decisiones límite también juegan un papel clave. Leclerc lo tiene claro en un circuito que le encanta y Verstappen, con pólvora infinita, se acercó mucho más mientras los rumores sobre su futuro no dejan de surgir.

Verstappen, en acción.EFE

Son apuntes importantes en clave Gran Premio. Porque la importancia del segundo libre en un circuito como el del Jeddah Corniche es total. La temperatura se acerca a la de qualy y carrera, los equipos tiran más y en poco se pareció el asunto al del FP1. Sirvió para quitar la carbonilla, mandó Pierre Gasly y 16 pilotos estuvieron en el mismo segundo. También dejó a Gabriel Bortoleto ‘en tierra’ tras sufrir una fuga y no poder rodar.

Es un buen medidor. Sirvió para comprobar la eficiencia de las medias, que pueden ser el compuesto estrella de la carrera. Y ya desde ahí se dejó claro que McLaren marca la pauta pese al tráfico y algún problema, como un trompo del AMR25 de Lance Stroll tras bloquear la parte trasera o el ‘impeding’ de Hamilton a Albon. Norris y Piastri abrieron camino y solo Charles Leclerc encontró más en sus tandas -29.00- para ilusionar al SF-25.

También debería estar ahí Max Verstappen. Lo demostró desde su primer intento con el blando, toda una declaración de intenciones. Solo se quedó a dos décimas del tirón de McLaren para prometer guerra. Entre los papaya, Norris, con un inicio de circuito brutal, superó por la mínima a Piastri. Tiempos calcados, con lo que la fiesta será total en clasificación y carrera.

Un Sainz magnífico

Y lo será con un español como actor protagonista. Carlos Sainz firmó un estreno en Arabia Saudí magnífico. Empezó con comodidad en la primera sesión. «El coche está muy vivo», dijo en relación a las reacciones. Y añadió el picante, al exhibir velocidad con los blandos. Tanto que superó a George Russell, Yuki Tsunoda o un Lewis Hamilton que no encuentra nada positivo.

La tarea será acceder a una Q3 cada vez más probable. Es el más destacado de la zona media tras exhibir potencial por delante de Gasly, que había sido el mejor del primer entrenamiento con un Alpine muy mejorado en las dos carreras de fin de triplete. E incordiará a pilotos de los cuatro ‘grandes’, como un Antonelli algo incómodo entre muros.

Allí no debería estar Fernando Alonso. Se encontró con eso que ya avisó en Bahréin. “Si del 18 pasas al 14 no estás mucho mejor”, reflexionó. Y fue así. Sí, está con el Aston Martin algo mejor, pero el 1:29.662 que le envió a la 15ª plaza tampoco deja espacio a la ilusión. El coche es difícil, no deja de dar sustos con el sobreviraje y ni el sector 2, uno para valientes al jugar entre muros y pianos complicados, arregla la cosa de un AMR25 destinado a sufrir. Rozó la desgracia y es el único remedio que tiene ante un coche sin esencia.

Aunque el que sí que la vivió fue Yuki Tsunoda, al perder el Red Bull en la última curva. No había cometido error alguno durante las primeras vueltas de Gran Premio, pero tomó una línea demasiado cerrada en la última curva, el coche se dobló y lo terminó plantando en la entrada a la recta principal de Arabia Saudí. Los peligros de un circuito espectacular. Todavía vendrán más.

Clasificación del Entrenamiento Libre 2

1º L. Norris – McLaren -1’28″267

2º O. Piastri +00″163

3º M. Verstappen +00″280

4º C. Leclerc +00″482

5º Carlos Sainz +00″675

6º Y. Tsunoda +00″696

7º G. Russell +00″706

8º P. Gasly +00″839

9º N. Hulkenberg +00″926

10º A. Albon +00″953

11º K. Antonelli +00″975

12º I. Hadjar +01″039

13º L. Hamilton +01″10

14º L. Lawson +01″22

15º Fernando Alonso +01″395

16º O. Bearman +01″487

17º J. Doohan +01″645

18º L. Stroll +01″740

19º E. Ocon +01″752

20º G. Bortoleto sin tiempo

Hender «Vivo» González

Con información de Marca