Libres 1 y 2 del GP de Singapur de F1 2025: Oscar Piastri de McLaren el más rápido seguido por Hadjar y Verstappen

Alonso quiere su podio; McLaren tiembla.

Logra el cuarto en los Libres 2 y a una sola décima de Piastri, mientras Verstappen se prepara. Sainz, octavo, con buenas opciones.

Fernando Alonso quiere su podio de este año y lo quiere este fin de semana. Lo decía el jueves. «Necesito un circuito en el que seamos competitivos y luego que nos ayuden las circunstancias en la carrera». De momento, la primera parte parece que se cumple, pues ha sido cuarto a sólo una décima de Oscar Piastri, en los Libres 2 de Singapur y está en los tiempos de Hadjar y Verstappen, segundo y tercero, respectivamente.

Una bandera roja, originada por Liam Lawson, privó al asturiano de su mejor vuelta en el primer intento con los neumáticos blandos. Llegaba en parciales para primero y luego pudo mejorar, pero los cauchos ya no estaban en su rendimiento óptimo. Puede luchar por el ‘top-5’ en la calificación y luego esperar circunstancias favorables en carrera, como les sucedió a Hulkenberg (Silverstone) o al propio Hadjar (Holanda), cuando lograron los suyos. «Sin eso es casi imposible», asume. No siempre le va a salir todo mal los domingos y quizá le espera su día en un circuito que domina desde siempre.

Lance Stroll terminó sexto, a tres décimas y media del asturiano, lo que corrobora el buen rendimiento del AMR25, si no han descargado gasolina como sucedió en Monza, pero no parece el caso.

Oscar Piastri salvó la cara a McLaren en un último sector perfecto, pero como Norris (5º), no parece nada cómodo con el MCL39, que ya no es el coche de antes del verano, desde luego. Pero Lando estuvo un tanto perdido y con problemas para completar una vuelta limpia. La presión juega a estas alturas del campeonato y Max Verstappen esta preparado para luchar por el campeonato si se despistan o les tiemblan las piernas.

Sainz, octavo, con buenas perspectivas

Carlos Sainz ha encontrado en FW47 mejor del que esperaba y siempre ha estado entre los cinco o seis primeros. Con los blandos bajó un poco, pero estaba firmando vueltas muy sólidas. Está al acecho por lo que pueda pasar.

Los que no han acabado de ir son los Ferrari, pero no hay que tomarlo como definitivo, pues es un circuito que les va, y Leclerc o Hamilton pueden cuadrar una buena vuelta el sábado.

Leclerc se llevó puesto a Norris en una acción impropia de un equipo como el italiano. La culpa fue del jefe de mecánicos que da la salida y la sanción se la llevó Ferrari, con 10.000 euros de multa.

Tiempos finales de los Libres 2 en Singapur.LTN

Banderas rojas de Russell y Lawson

A falta de 42 minutos para el final y cuando la pista mejoraba de forma apreciable, Russell perdió el control en la chicane del sector 3, cerca del tramo final de la vuelta y se fue de frente contra las barreras. Destrozó el morro y hubo de bajarse para revisar todo el coche.

Y Liam Lawson, a falta de 24 minutos para el final, se estrellaba en el mismo sitio tras la reanudación. El neozelandés de RB arruinó la vuelta de Alonso con el blando, que entraba en ese mismo sector y tenía parciales para ser el primero.

Alonso cuarto con el duro y Sainz quinto

Alonso seguía muy enchufado ya con la noche cerrada y con el primer juego. Marcaba el cuarto tiempo con el neumático duro, el primero que utilizó, mientras sus rivales rodaban con en medio. Sólo estaba a medios segundo de Lando y seguía con un pilotaje de riesgo controlado, pero con continuos contravolantes.

Piastri y Norris estaban casi iguales en la cabeza y Sainz era quinto (medio), tras una vueltas iniciales muy sólidas. Ojo al madrileño también, en uno de sus circuitos predilectos.

