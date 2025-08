Libres 1 y 2 del GP de Hungría de F1: McLaren los más rápidos con Lando Noris y Oscar Piastri seguido del Ferrari de Charles Leclerc

McLaren vuela, marca el paso y sus pilotos [Norris y Piastri] son favoritísimos a todo en el Gran Premio de Hungría.

lgunos pilotos son héroes por los que no pasa el tiempo.Fernando Alonso, con sus 44 recién cumplidos, dio el susto en la mañana del viernes de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría. Se quedó sin FP1 tras sufrir problemas de espalda después de la carrera de Bélgica, y Drugovich saltó al Aston Martin. El asturiano tuvo que esperar a la FP2 del Hungaroring para probarse. Se podía pensar que sería un regreso con dificultades, pero nada más lejos de la realidad. Alonso colocó el quinto tiempo del día. Sigue en la brecha. Eso sí, la victoria solo parece cosa de McLaren, con Lando Norris (1:15.624) como el más fuerte.

Leer También: Fin de semana de F1 en el GP de Hungría 2025: Horarios de la clasificación y la carrera en el circuito Hungaroring

No hubo pánico, todo lo contrario. Pese al comunicado de Aston, MARCA comprobó que la calma reinaba en el equipo del British Racing Green. Y Alonso cumplió. Con una estructura clásica de viernes, pues primero firmó una tanda con el neumático medio, el de carrera. Con una mejoría clara cuando pudo montar el rojo, con el que calificarán. Algo en lo que no se prodigan tanto los de Silverstone.

Pero, como se esperaba, Hungría es una pista donde el AMR25 va de más a menos. Sufre en el segundo sector, zona difícil y revirada. Con espacio a confiar en un coche que implementó todas sus modificaciones, tanto de suelo como de alerón delantero. Más cuando Stroll bajó al 16.1 en su primera vuelta con blandos y Alonso calcó su registro después de venir una mañana donde estuvo entre algodones.

Si es real dependerá de muchos factores, pero el fin de semana ya tiene una base sólida. La de un Alonso que fiel a sí mismo sigue siendo un piloto épico. Hungría siempre le ha sonreído y el quinto (1:16.233) tiempo de un viernes le hace disparar la confianza. Eso ya se lo ha ganado.

McLaren es un avión

Su pelea, de cualquier forma, no puede ser la de estar en cabeza. Eso corresponde a McLaren, que mostró sus dientes en una paliza de inicio a fin en viernes. Siempre que atacan, todo sonríe a un coche perfecto para un circuito donde la media velocidad, una de sus virtudes, les hace dispararse. Con medios sacó las garras Norris (16.525) y en el paso a blandos tampoco hubo historia. Fue, de nuevo, el más rápido (15.624), le endosó poco menos de tres décimas a Piastri y su MCL-39 no tiene rival.

Porque tiene todo. Cada piano es una piscina en la que pueden meter el coche, su suspensión no deja de mejorar con las actualizaciones y en el segundo sector no hay color entre la zona de curvas más difíciles. La duda está establecida en saber si sus pilotos pelearán. Están pegados, de momento. Aunque Norris ‘gana’ la primera batalla.

Ese dominio también viene reforzado por la competencia. Leclerc sí que está con el Ferrari, pues sus tiempos constantes nunca le dejan lejos del top-3 de la clasificación. Pero Verstappen, el único que es capaz de desesperarlos en cualquier contexto, debe dar un paso gigante. «El equilibrio del coche es un desastre», repitió por su radio cuando se vio a un segundo con el neumático de carrera. Con el de clasificación, solo pudo dejar un 14º. «No entiendo nada. No se puede conducir», agregó.

«El equilibrio del coche es un desastre«.

Max Verstappen

Carlos Sainz busca mejorar

También cabe esperar un paso más de Carlos Sainz. No fue su viernes de más lustre en cuanto a tiempos. No cerró ninguna vuelta con todo el ataque posible, quizá se pasó algo más de la cuenta y la referencia no es la mejor. 16º, y la de su compañero Albon, 18º y bastante peor que por la mañana, tampoco abre mucho optimismo.

Pueden mejorar, claro. Pero Aston Martin -con los dos coches-, un Hadjar inspiradísimo o el Haas ya han enseñado más en sus primeras vueltas en Hungría. Y lo más importante, sin estridencias. Allí habrá pelea y en esa guerra los mejores del primer día han sido Lance Stroll y Fernando Alonso.

Clasificación del FP2 del GP de Hungría

FP2.F1

Hender «Vivo» González

Con información de Marca