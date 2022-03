Leyendas contra las cuerdas, pueden perderse su último Mundial

Cristiano, Ibrahimovic, Lewandowski, Falcao, Keylor Navas y Vidal son algunas de las grandes estrellas que pueden perderse su último Mundial.

Pasan los días y cada vez son menos las plazas vacantes para acudir al Mundial de Qatar. En Sudamérica, por ejemplo, solo queda en juego el quinto puesto que da entrada a la repesca. Una repesca que se está celebrando estos días en Europa y en la que Italia ya ha quedado eliminada. No veremos a Donnaruma, Bonucci, Jorginho ni Chiesa en el Mundial. Una pena. Pero no serán las únicas estrellas que se lo perderán. Jugadores como Cristiano, Ibrahimovic, Falcao, Arturo Vidal, Lewandowski, Keylor Navas o Paolo Guerrero, entre otros, se juegan estos días la oportunidad de ir a su última Copa del Mundo. Alguno no lo conseguirá.

Cristiano. Desde que debutó con Portugal en 2003, su selección ha logrado los mayores hitos de su historia. Ha jugado todas las fases finales de Mundiales y Eurocopas celebradas desde entonces e incluso capitaneó a su país en la conquista de la Euro 2016 y de la Nations League 2017. Ahora, Cristiano se enfrenta a una repesca que ya le tuvo contra las cuerdas en 2013 cuando, con una actuación estelar, clasificó a Portugal al Mundial de Brasil 2014 gracias a un hat-trick ante Suecia. A sus 37 años, caer ante Macedonia del Norte le dejaría sin jugar el que sería su último Mundial.

Ibrahimovic. El Mundial es la gran asignatura pendiente de Ibrahimovic. Nunca ha marcado un gol en una fase final y ni siquiera logró clasificar a Suecia para los de 2010 y 2014. La selección nórdica sí llegó a disputar el de Rusia 2018, pero para entonces, Ibrahimovic había dejado de ir con Suecia después del fracaso de su país en la Euro 2016. Después de regresar de la MLS y mostrar un gran nivel en el Milan, Ibra se ganó su vuelta a la selección en 2021 y se jugará ante Polonia el pase a la fase final de Qatar a sus 40 años.

Lewandowski. El de Rusia 2018 ha sido el único Mundial que ha jugado Lewy hasta ahora y se fue eliminado en la fase de grupos sin anotar un solo gol. Polonia se juega su plaza en Qatar con la Suecia de Ibrahimovic, por lo que uno de los dos se quedará fuera de la cita mundialista. A sus 33 años, Lewandowski parece que tendrá pocas posibilidades como esta para jugar de nuevo en la Copa del Mundo.

Falcao. Una lesión le impidió jugar el que hasta la fecha ha sido el mejor Mundial de Colombia en 2014. Se quitó la espina yendo al de Rusia, en el que marcó un gol. Para jugar el de Qatar, al que acudiría con 37 años, necesita que Perú empate o pierda ante Paraguay y que Colombia gane a Venezuela. Y eso solo para jugar a la repesca.

Keylor Navas. El Mundial de 2014 le coronó como uno de los mejores porteros del mundo después de liderar a Costa Rica hasta cuartos de final en una actuación histórica. Jugó también el de Rusia, pero su participación en Qatar 2022 peligra. La selección tica es cuarta en el octogonal de la CONCACAF, por lo que jugaría una repesca que ni siquiera tiene asegurada cuando quedan dos partidos por disputarse. Con 35 años, no tendrá más oportunidades de jugar una última Copa del Mundo.

Alexis y Vidal. Si Falcao tiene difícil ir al Mundial, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, los líderes de la mejor generación del fútbol chileno de la historia, lo tienen peor. Chile necesita que tanto Colombia como Perú pinchen en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas siempre y cuando gane a Uruguay su respectivo encuentro. Alexis tiene 33 años y Vidal, 34. Mucho tendrían que alargar su etapa en la selección para tener opciones de disputar el Mundial 2026 en caso de perderse el de Qatar.

Guerrero. Perú movió cielo y tierra para lograr que su estrella Paolo Guerrero, sancionado por FIFA por dar positivo en un control antidoping, disputará el Mundial de Rusia 2018 después de clasificarse a una fase final 36 años después. A sus 38 años tiene en su mano disputar su segundo Mundial si Perú se clasifica a la repesca. Para ello, le vale ganar a una Paraguay eliminada.

Diario AS