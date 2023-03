Lesiones deportivas: Descubre como este flagelo pudiera ser prevenido

Cuando no hay un buen calentamiento el músculo entra en conflicto y normalmente se contrae a destiempo.

Las lesiones en el mundo deportivo están a la orden del día, es por ello que merecen especial atención porque pudieran traer problemas irreparables o disminuir el rendimiento competitivo de un atleta. El Médico Lino Martínez, especialista en Traumatología Deportiva, ofrece a la comunidad deportiva una mirada experta que puede contribuir a disminuir los riesgos a la hora de realizar una actividad física exigente.

Las lesiones deportivas pueden variar de acuerdo al tipo de deporte que se practique, su frecuencia y su intensidad, hay deportes parecidos en donde las lesiones pueden ser muy similiares, así que son agrupadas de acuerdo a su especificidad.

Según las estadísticas las lesiones mas comunes en deportes donde se usen los miembros inferiores son: Esguince del tobillo, lesiones de menisco y de ligamento cruzado anterior. En deportes como el baloncesto se dan las lesiones de ligamento cruzado posterior, lesión de meniscos y rotura del tendón de aquiles. En béisbol tenemos lesiones del hombro y del codo, sobre todo en los lanzadores. Y por supuesto, en todas ellas desgarres musculares, lesiones musculoesqueléticas por desgarre, que son las mas comunes entre las lesiones no quirurgicas.

En corredores la tendinitis en la cintilla iliotibial, periostitis anterior y una que no se diagnóstica mucho, es el desbalance pelvico.

Cuando se hace actividad física de alto desgaste normalmente los musculos tienen que estar preparados para eso, porque el musculo se contrae y debe haber sincronización entre ellos, así que cuando no hay preparación física, cuando no hay un buen calentamiento o hay una sobrecarga, el musculo entra en conflicto y normalmente se contrae a destiempo o se contrae hacie sitios divergentes y esta es la causa del desgarre muscular. “Así que si no está preparado el músculo se puede inflamar, contracturar o romper”, afirma el especialista.

Mencionó que estadísticamente, una persona que se acondicione bien tiene 4,5 veces menos probabilidades de lesionarse que una que no lo hace.

Lino Martínez (Izquierda) forma parte de la Comsión Médica de la Federación Venezolana de Fútbol junto al Deportólogo Roberth Méndez y al médico Gianni Mazzoca

¿Responsabilidad del atleta o del entrenador?

A su vez comentó que una lesión por razones no traumaticas se puede dar producto de un mal acondicionamiento por parte del atleta, por parte del entrenador o por parte ambos. También confirmó que se puede dar por una mala preparación alimenticia, porque un atleta que hace deporte de alto de rendimiento debe tener un sustrato, es decir, tiene que tener un buen aporte alimenticio y vitamínico a través de una dieta rica y balanceda, “Si hay mucha ingesta de carbohidratos y grasas eso puede hacer que la capacidad de generación muscular se vea disminuida”, sentenció Martínez.

También si el preparador físico o el entrenador no sabe manejar las cargas musculoesqueléticas y no sabe planificarse bien, puede aumentar el riesgo de lesiones del atleta. Adicional dijo, que si un entrenador tiene conocimiento de que un atleta presenta una lesión y por ejemplo lo incorpora a jugar, esto pudiera agravar la lesión.

RECOMENDACIONES

Lo importante es tener buen cuidado del cuerpo y de la alimentación, además de buen cuidado del ritmo circadiano que son los periodos de descanso, sueño y reparación. Porque si esto no se cumple el cuerpo sufre un desgaste.

Buena dieta. Tratar de no ingerir alimentos y bebidad tóxicas, está demostrado que el alcohol y el tabaquismo disminuye la reparación de los tejidos personales.

La higiene personal. Las personas con procesos infecciosos dentales que son los mas comunes, predispone a las lesiones musculoesqueléticas.

Tener un buen calzado para la práctica de cada deporte, sobre todo si se hace en superficies sintéticas.

Planificar bien la actividad deportiva si se es profesional. Es decir, hacer una preparación previa como una pretemporada.

No hacer actividad fisica enfermo, tales como fiebre o dolores musculares no generados a la actividad física.

Con información de Noticias Deportivas / Ely Saúl Sequera G.

El médico traumatólogo formó parte del cuerpo médico del Deportivo Lara (Foto: 2017)