L’Équipe desvela los salarios del PSG: Messi y Mbappé cobran menos que Neymar

Según las estimaciones de L’Équipe, el argentino cobra unos 25 millones de euros netos anuales en el PSG, cinco menos que los de su amigo brasileño.

La suma que percibe Neymar al mes casi dobla a la que gana Mbappé.

Messi gana menos que Neymar. Esa es la noticia principal que ha dado a conocer L’Équipe en un estudio que ha realizado sobre los sueldos que se cobran en Francia. El argentino percibe alrededor de 25 millones de euros netos por temporada, cinco por debajo de los que gana su amigo brasileño. Sin embargo, tiene firmado un bono de fidelidad por cumplir su contrato en París por valor de 15 millones de euros brutos, que ajustarían su sueldo al de Neymar.

A diferencia de lo que acostumbra a ser habitual cuando un jugador llega libre, el PSG no le pagó ninguna prima a Leo por recalar en el Parque de los Príncipes el pasado verano. A cambio, acordó con el ex del Barça retribuirle por cumplir los dos años que tiene de contrato. Unas cantidades que no tienen en cuenta lo que puede llegar a ganar por objetivos grupales, aunque la eliminación de la Copa y de la Champions mermarán esos ingresos variables.

Pese a los rumores que han salido estas últimas semanas tras la eliminación de la Champions, la intención de Messi pasa por quedarse un año más en el PSG. Quiere probar que aún tiene la capacidad de ser un futbolista determinante y, sobre todo, quiere llegar en las mejores condiciones a finales de noviembre para jugar el que probablemente sea su último Mundial con Argentina. Una oportunidad para resarcirse de la final perdida en Maracaná en 2014.

Respecto a la lista de sueldos, Mbappé completa el podio. A pesar de que el francés es el mejor jugador de la liga con diferencia, no ostenta el primer puesto. Según las estimaciones de L’Équipe, Kylian gana unos 26 millones de euros brutos por temporada en el PSG, aunque el jeque le ha ofrecido cifras mareantes para que renueve y rechace al Real Madrid. Un escenario ahora mismo impensable, máxime después del descalabro en Europa.

EL RÁNKING

Los 10 mejores salarios brutos mensuales en el PSG

1

Neymar: 4.083.000 euros

2

Messi: 3.375.000 euros

3

Mbappé: 2.220.000 euros

4

Marquinhos: 1.200.000 euros

5

Verratti: 1.200.000 euros

6

Achraf: 1.083.000 euros

7

Keylor Navas: 1.080.000 euros

8

Di María: 900.000 euros

9

Wijnaldum: 916.000 euros

10

Donnarumma: 916.000 euros

MUNDO Deportivo