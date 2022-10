Leocenis García: «Prociudadanos tendrá candidato presidencial para las elecciones de 2024»

La organización política Prociudadanos presentará e inscribirá ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un candidato propio para las elecciones presidenciales que se celebrarán en Venezuela en 2024. Así, sin mayores detalles lo informó el presidente de este partido, Leocenis García, a través de su cuenta en la red Twitter la noche del lunes pasado.

«Mi inhabilitación política, fue un favor que sectores de oposición le pidieron al Gobierno. Pero, esa inhabilitación caprichosa no va a detener nuestro plan: Menos Estado, más Mercado. Más empresa, menos burocracia. Más riqueza, menos ministerios. Prociudadanos tendrá candidato«, escribió García.

Este miércoles, reiteró el anuncio en nuevo tuit, acompañado de imágenes de lo que parece ser un recorrido suyo por una comunidad de Venezuela.

«Mi saludos a todos los Secretarios del Partido Prociudadanos. Tendremos candidato en 2024 propio. Y esa ola, nos permitirá que en 2025, presentemos nuestros candidatos de Alcaldía, Gobernaciones y diputados. En el nombre del pueblo», tuiteó.

De derecha, liberal

Leocenis García se define como una persona de derecha «liberal en lo económico», defensor de la libre empresa y del capital privado. Dice creer en la unidad opositora, no así en ero no que «todos tenemos que pensar igual».

Por ende, propone, que se hagan tantas primarias como ideologías haya, porque no todos pueden meterse en el mismo saco. «¿Por ejemplo, cómo Prociudadanos y Vente Venezuela, que dicen ser dos partidos liberales se van a medir en unas primarias con gente de la socialdemocracia. No tiene sentido porque la socialdemocracia no defiende lo que yo estoy defendiendo en esta rueda de prensa, que es la libre prensa (…) En Venezuela los políticos tienen que salir del closet y decir qué son para que la gente pueda decidir sobre sus ideas para el país», consideró.

Previo a su inhabilitación, García lideró con 23% varias encuestas, se lee en una nota de prensa de la organización.

