Leocenis García fue el primer opositor en acudir al TSJ para solicitar la anulación de su inhabilitación política

El periodista y político venezolano Leocenis García, líder de Prociudanos, acudió este jueves al Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, para solicitar que se anule la inhabilitación que pesa en su contra, convirtiéndose así en el primer opositor que acude a esa instancia en respuesta al mecanismo anunciado por el Reino de Noruega, como parte de las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria.

García recordó que las autoridades venezolanas le establecieron la restricción cuando se postuló en el año 2021 a la Alcaldía de Caracas, a pesar de que no había ocupado cargos como funcionario público y de que no tenía una sentencia de un tribunal.

“No aplico para ser inhabilitado. Me inhabilitaron basándose en un argumento de que yo tengo una sentencia de un tribunal de la República. Yo no tengo sentencia de ningún tribunal de la República”, afirmó el dirigente en declaraciones ofrecidas a la prensa.

El líder de Prociudadanos señaló que existe una investigación en su contra desde hace algunos años, a raíz de la denuncia que hizo el diputado Hugo Chávez, del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien lo acusó de recibir dinero del expresidente colombiano Álvaro Uribe y de banqueros extranjeros para supuestamente desestabilizar al gobierno.

Sin embargo, destacó, esas causas todavía no están en la etapa de juicio, puesto que siguen en la etapa de control.

“Vengo aquí porque los negociadores del gobierno y de la oposición han hecho un gran esfuerzo. Venir aquí es reconocernos mutuamente. Hasta ahora yo no tenía adónde ir y, gracias a las negociaciones que acompaña Noruega, las instituciones me van a recibir. Además, los opositores que tenemos quejas sobre nuestra inhabilitación, según lo que dice el acuerdo de Barbados, tenemos que reconocer las instituciones”, manifestó.

Leocenis García destacó que las negociaciones cuentan con “el visto muy bueno” del Reino de Noruega y del gobierno estadounidense de Joe Biden, por lo que cree contradictorio que algunos líderes apoyen a la Plataforma Unitaria, “que está haciendo un gran esfuerzo en las conversaciones”, y posteriormente digan que no acudirán ante el máximo tribunal del país porque consideran que no tienen que hacerlo.

“Pienso que este es un voto de confianza. Todo el mundo sabe que yo, desde el punto de vista legal, no estoy inhabilitado; yo no soy funcionario público, no he administrado ni los reales de una prefectura. Eso lo sabe todo el país. ¿Hay algún riesgo? Sí, porque también el acuerdo dice que, al venir al Tribunal Supremo de Justicia, yo me someto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, y así lo haré”, aseguró.

El líder de Prociudadanos aconsejó a María Corina Machado, coordinadora del partido Vente Venezuela y ganadora con más de 90% en la primaria de la oposición, respaldar las negociaciones y asistir al TSJ.

Llamó asimismo al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición a “mantener el espíritu” que prevaleció durante el referendo consultivo sobre el Esequibo. “Los invito a mantener la vía de la paz y del diálogo. Y recomiendo a los compañeros de Vente Venezuela a reunirse con la comisión negociadora y buscar una solución negociada”, concluyó.

