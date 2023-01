Leocenis García: “EEUU está cumpliendo con su palabra con la ONU y el Gobierno está cometiendo errores que lo ponen en riesgo”

Leocenis García revela detalles de la transferencia de fondos del acuerdo en México

Leocenis García, Coordinador Nacional del Movimiento Prociudadanos, un partido de centro derecha venezolano, reveló que en el mes de diciembre la ONU recibió una carta de abogados del Departamento de Estado, emitiendo una opinión técnica sobre el acuerdo que se firmó en noviembre del 2021 entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en México. Ambas delegaciones acordaron la implementación de una serie de proyectos en el área de servicios públicos en Venezuela.

Según García los fondos surgirían de dinero que tiene el Estado de Venezuela congelados en una parte en Estados Unidos. “ Esos fondos en bloqueo serían manejados por la ONU para financiar proyectos sociales en Venezuela”.

“El Gobierno interpretó la carta técnica de abogados del Departamento de Estado, como un incumplimiento de lo acordado. Pero la verdad, es que, el propio gobierno de Biden en nombre de EEUU ha enviado una comunicación reciente para ayudar a este acuerdo, que se podría decir es el más importante de esta naturaleza donde se involucra la ONU. Así que los argumentos de el Gobierno de Venezuela, sobre que EEUU y la oposición han faltado a su palabra, no es verdad”

“Se ha hablado de alrededor de 3.000 millones de dólares (…) esos fondos los manejaría la ONU para implementar estos proyectos que buscan beneficiar al venezolano común y corriente. Pero aunque el Gobierno habla reiteradamente de los fondos en EEUU, la verdad es que en gran medida los recursos congelados existen afuera de EEUU, muchos en Europa”

García reveló también que en las últimas semanas el Gobierno de Maduro ha dicho en privado, que si EEUU no cumple con lo de la ONU, no se sentarían en Mexico, y estarían dispuesto a perder el avance con Chevron. “ Esas afirmaciones sólo demuestran que el Gobierno no tiene idea de lo que está pasando, porque lo de la ONU avanza. Pero, es una operación complicada, porque nunca se ha hecho algo así. Pero, Jame Story, que es el rostro de la politica de la administración Biden, ya ha cumplido.”

Para García las recientes declaraciones de representantes del Gobierno desde la Asamblea Nacional, son imprudentes, pero además no tienen fundamento.

Para García, que en noviembre pasado presentó en la sede de la OEA, un libro titulado “ Estamos Unidos” sobre las relaciones entre Washington y Caracas apadrinado por el ex Embajdor de EEUU ante la ONU, Bill Richardson, el Gobierno debe “ dejar de perder el tiempo y sentarse en Mexico, para avanzar no sólo en una licencia más amplia para empresas americanas, sino para que se pueda por lo menos abrir una oficina de intereses de EEUU en Caracas. Porque si el Gobierno sigue dilatando el diálogo en Mexico que permitiría buscar un mecanismo democrático de elecciones, el Congreso estadounidense podría perder la paciencia, y atar las manos de todos los estadounidenses que están buscando una salida negociada, y volveríamos al escenario de Cuba. Eso sería desastroso para Maduro”

“La impresión que tiene la administración estadounidense, es que Maduro ha dado poco,en negociaciones. Hay acuerdos en política y petróleo, pero sino se avanza antes de abril, se teme que un sector del Congreso , no renueve permiso Chevron, porque Maduro no está cumpliendo negociaciones”

“Liberar esos fondos es complicado. Altos funcionarios de los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos han avanzado en el tema. Esa operación es la más óptima no para el Gobierno sino para el pueblo de Venezuela, porque Venezuela tiene muchos acreedores a nivel internacional que están pendientes de cualquier activo que se pueda embargar”

“ Honestamente el Gobierno tiene un problema grave de caja, y es esta negociación la que puede ayudarle. Pero sabe que eso tiene un costo democrático. La ONU busca solución de cómo hacer, para que ese fideicomiso que EEUU apoya, pueda ejecutarse . Así que hay un acuerdos cercano”

