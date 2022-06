“Leo, sos lo más grande”: Messi le cumplió el sueño a un joven que lo buscó por el mundo

El fanático se llevó la camiseta del 10 y junto a su madre vivieron un momento único en España.

Intentaron en París y no hubo éxito. Probaron suerte en Londres, y tampoco. Pero dicen que la tercera es la vencida y así fue: en España, Lionel Messi le cumplió el sueño a un fanático argentino que anhelaba conocerlo y hasta se llevó una camiseta firmada de regalo.

El chico se llama Tomás Friggeri, es de Santa Fe, Argentina, y es ahijado de Luis Medero, un exfutbolista de Boca. Luego de la victoria abultada de Argentina frente a Estonia y con los cinco goles de la Pulga, el joven logró conocerlo en el hotel de la concentración argentina.

La madre del fanático, además de mostrarse también emocionada, le contó una breve anécdota y le dijo: “Leo, sos lo más grande”, después de darle un afectuoso abrazo. Luego del encuentro, reconoció: «Tomi no paró de llorar todo el día, está muy feliz. Es tocar el cielo con las manos».

El chico se llevó la camiseta firmada, una foto con el 10 y el recuerdo de un momento único. La grandeza de Messi no se ve solo en la cancha, sino también en estos pequeños gigantes gestos.

“Messi es como Nadal, no quedan palabras para describirlo”: Scaloni se rinde ante el 10

De un Lionel a otro Lionel. El elogio es de Scaloni a Messi, claro, pero con una particularidad: el entrenador ya no sabe cómo describirlo. Es por eso que decidió recurrir a una curiosa analogía.

“Ya no sé qué más decir de Messi, es como Rafa Nadal, ¿qué más? No te quedan palabras para describirlo. Es algo único, es un placer tenerlo, es un placer entrenarlo. Es patrimonio del fútbol mundial, el día que no juegue más lo vamos a extrañar”, aseguró el director técnico de la Selección Argentina.

La comparación llega el mismo día en que Rafa ganó Roland Garros, lo que significó su 14° trofeo en París y su 22° Grand Slam.

