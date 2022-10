Leo Messi: “Seguramente el de Catar sea mi último Mundial”

Lionel Messi habló en una entrevista publicada en la TV de Argentina sobre su futuro y las posibilidades de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Apenas mes y medio antes del inicio de la Copa del Mundo de Catar 2022, Lionel Messi, capitán y estrella de la Selección argentina ha ofrecido una entrevista para Star+, donde ha dejado una de las declaraciones más relevantes que se podían anunciar a nivel de selecciones: “La verdad es que hay un poco de ansiedad y de nervios al mismo tiempo. es el último, ¿cómo nos va a ir?’. Por un lado no vemos la hora de que llegue y por otro está el cagazo de querer que nos vaya bien”.

Ante la sorpresiva noticia, el entrevistador no pudo evitar la pregunta que confirmase que sus oídos habían oído correctamente: “¿Es el último?”. A lo que Messi respondió: “Sí, seguramente sí”.

Además, el atacante del PSG afirmó que “cuenta los días” para que llegue la cita de Catar, donde ve a la Albiceleste como campeones, pero no los etiqueta como favoritos: “No sé si somos los grandes candidatos, pero creo que la Argentina de por sí es candidata siempre, por su historia, por lo que significa y más ahora en el momento en el que llegamos… Pero no somos los máximos favoritos, me parece a mí. Creo que hay otras selecciones que están por encima de nosotros, pero estamos ahí… muy cerquita”.

Por otra parte, Messi tuvo unas palabras acerca de la dificultad de un torneo que va a disputar por quinta vez, además de resaltar el buen momento de forma de los de Scaloni: “La verdad es que llegamos en un buen momento, por cómo se dieron todas las cosas, con un grupo muy armado y muy fuerte. Pero después en el Mundial puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos y por eso es tan difícil y tan especial, porque no siempre los favoritos son los que terminan ganando y haciendo el camino que uno esperaba”.

La alegría de la Copa América

En la entrevista, Messi también habló del último título conquistado por la Selección argentina, la Copa América 2020. El ex del Barça habló de las sensaciones al convertirse en campeón de aquel torneo: “No lo podía creer. No sé cómo explicar ese momento. Es como decir: ‘Ya está, se dio’. Era lo que me faltaba, uno de los objetivos que me faltaban para terminar de cerrar todo. Para mí era fundamental poder ganar algo con la selección. Si no, me iba a quedar siempre la espinita esa de las finales perdidas y de no poder consagrarme”, declaró.

Tras esto, Leo añadió: “Fue una locura hermosa. Nunca lo había disfrutado así y fue una locura cómo lo vivió el país y los días después. Hasta el día de hoy creo que la gente está loca con la selección e ilusionada con lo que se viene. Por eso está bueno también bajar un poco los decibeles y que no nos creamos que somos los campeones y que le vamos a pasar por encima al que venga”.

Bonitas palabras para Scaloni

Messi también dedicó una parte de la entrevista al que fuera su compañero en la Selección mayor, y es ahora el DT de la misma, Lionel Scaloni, al que el 7 veces Balón de Oro tiene en gran estima: “Es una persona muy cercana, habla muchísimo con el jugador, intenta estar siempre para lo que sea y vive el fútbol muchísimo. Trabaja por y para el fútbol, le encanta lo que hace, sufre muchísimo los partidos y se merece todo lo que vive porque no fue fácil lo que le tocó agarrar. Él armó todo esto”.

