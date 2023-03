Politóloga Lelimar Narváez “El país no tiene el escenario adecuado para la realización de unas primarias”

La oposición venezolana acudirá el próximo 22 de octubre a unas primarias rodeadas de incertidumbre en las que se pretenderá terminar con la falta de liderazgo que existe en el heterogéneo bloque contrario al chavismo. Además, la oposición cuenta con la apatía de buena parte de los venezolanos. El 70% de los venezolanos está decepcionado con sus políticos, según el más reciente informe de Datincorp.

En base a este escenario político la Licenciada en politología Lelimar Narváez, explicó para el equipo de noticias Barquisimeto que “el país en general no tiene las condiciones para este tipo de ejercicios pre electorales, ya que la gama de circunstancias coyunturales y estructurales del sistema hace poco creíble que se debe realizar, debido a que no hay un opinión de los ciudadano ya que el contexto parece que no está adaptado a la realidad venezolana.”

Detalló, que los problemas que actualmente se presenta en el país van más allá de la preocupación por realizar unas elecciones, tal es el caso de las diferentes situaciones en las que se enfrenta el gremio educativo, de salud y trabajadores en general, e incluso el aparato productivo aun cuando intenta adaptarse a una dinámica ocurren una serie de situaciones que demuestran que la realidad social demandante a nivel de necesidades reales no es convocar a unas elecciones sino la solución inmediatas de sus problemas.

Así mismo destacó, que “la realidad de lo que va acontecer el próximo mes de octubre es la medición de los partidos políticos para conocer con cuanta aprobación electoral cuentan en la actualidad y a eso se le suma que en la actualidad no hay una participación activa de los partidos para ser acompañantes en la solución de los problemas.”

Por último acotó, que para lograr una participación de los ciudadanos es necesario la convergencia de todos los ciudadanos y es necesario ver de los actores políticos una misión y visión de país, que den a conocer hacia dónde vamos y eso este basado en las condiciones reales y no sentidas de la población, “es necesario de nuevos líderes naturales que movilicen diferentes maquinaria no solo en proceso de elecciones sino en cualquier acto donde sea necesario la manifestación de un pueblo.”

Zuleydy Márquez NB