LeBron James reacciona al escándalo del robo de señas

El tema del robo de señas efectuado por los Astros de Houston en 2017 está muy lejos de ser un capitulo superado. La decepción e ira ya traspasó los diamantes.

Este martes, la estrella de la NBA, LeBron James, alzó su voz para exigir al comisionado Rob Manfred acciones más contundentes en contra de los tramposos. Todo esto para intentar aplacar el dolor que sienten los muchos peloteros afectados.

«Sé que no juego béisbol, pero estoy en deportes y sé que si alguien me engañó al ganar el título y me enteré estaría iracundo», aseguró a través de Twitter.

«Escucha aquí comisionado de béisbol, escucha a tus jugadores hablando hoy sobre cuán disgustados, enojados, heridos, rotos están respecto a esto», añadió.

LeBron insistió en que solo un castigo realmente justo va a evitar que esto gane mayores dimensiones.

«Literalmente la pelota está en tu cancha y necesitas arreglar esto por el bien de los deportes», concluyó.

Lider