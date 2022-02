Lebron James dejará los Lakers segun ex-jugador de la NBA

Con Los Angeles Lakers en todo tipo de problemas en este momento, ha habido rumores de que LeBron James está buscando abandonar el barco en la NBA.

El ícono de los Knicks de Nueva York, Charles Oakley, parece pensar que sí, y el ex All-Star no tuvo reparos en expresar su creencia en que el Rey eventualmente dejaría Hollywood.

Según Oakley, una de las cosas más importantes que quedan en la lista de verificación de LeBron antes de colgarla sería ganar otro campeonato. Oakley no está completamente seguro de que James pueda lograr esto con los Lakers y es exactamente por eso que el hombre de 58 años cree que LeBron se separará del equipo más temprano que tarde:

Oakley insinuó un regreso sensacional a Cleveland para LeBron James, nacido en Akron, Ohio. Todos sabemos lo que hizo LeBron durante su última etapa con los Cavaliers y, en verdad, creo que solo sería poético si termina su carrera donde comenzó.

“Conoces a LeBron, su legado en este momento es que definitivamente quiere ganar un campeonato antes de retirarse”, afirmó Oaklay en SiriusXM NBA Radio. “Él podría dejar Los Ángeles para conseguirlo. No sé si será Cleveland, podría ser en otro lugar. Se fue dos veces. Se irá de nuevo” dijo Oakley

Como señala tan convenientemente Oakley, LeBron lo ha hecho en el pasado, por lo que en la mente del ex gran hombre de All-Defense, no hay nada que impida que James se aleje de los Lakers, especialmente si no logran el éxito definitivo esta temporada. LBJ ya ganó un título para LA, y el hecho de que le haya dado la espalda a sus amados Cavaliers dos veces en el pasado (por cierto, lo hizo por segunda vez exactamente dos temporadas después de ganar el chip) solo significa que es más que capaz. de hacer lo mismo por los Lakers.

Por lo que vale, Oakley dijo que cree que los Lakers todavía son capaces de cambiar su temporada para ganar el título. Las lesiones han sido uno de los mayores obstáculos para este equipo y un equipo saludable de Los Ángeles, al menos según Oakley, todavía es capaz de ganarlo todo este año.

