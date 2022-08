Le piden al presidente del Real Madrid Florentino que fiche a Cristiano y su respuesta se hace viral: «¿Otra vez? ¿Con 38 años?»

Un seguidor madridista que se hospedaba en el mismo hotel que la expedición blanca no perdió la oportunidad de hacerle una peculiar petición.

Desde que el Manchester United aseguró que no participaría la próxima temporada en la Champions League, el futuro de Cristiano Ronaldo no ha dejado de dar vueltas y de estar en el foco. Han sido numerosos equipos para los que ha sonado el portugués, pero de momento no se ha podido confirmar el interés auténtico por ninguno.

Al portugués se le relacionó con los grandes equipos de la capital de España, Real Madrid y Atlético de Madrid. Sin embargo, ninguno de los dos estaría interesado en incorporar al cinco veces Balón de Oro, como pudo adelantar MARCA en varias ocasiones. Parece ser que a algunos aficionados, la idea de volver a ver a Cristiano Ronaldo con la camiseta blanca no desagradaría.

Así se lo hicieron ver al presidente madridista, Florentino Pérez, un pequeño grupo de aficionados blancos que se hospedaban en el mismo hotel que el campeón de Europa en Helsinki.

Este grupo de aficionados gravó como el presidente blanco cruzaba por la misma zona en la que se encontraban ellos, y no perdieron la oportunidad de pedirle la incorporación del astro portugués: «Presidente, fiche al ‘Bicho’, a Cristiano» repetían los aficionados.

En un primer intento, el presidente blanco pareció no escuchar a los madridistas congregados en lo que parece ser el hall del hotel, pero la segunda vez que gritaron el nombre, Pérez si se volvió.

«¿A quién?» contestaba Florentino Pérez, que al entender el nombre que le estaban pidiendo para reforzar al equipo blanco, dio una respuesta que no tiene desperdicio: «¿A Cristiano? ¿Otra vez? ¿Con 38 años?», y se marchaba entre risas.

Sigue habiendo ‘Caso Cristiano’

El futuro del delantero portugués sigue en el aire, aunque ya no se puede descartar ningún escenario posible. El United se mantiene en que cuenta con él y quieren que se quede, sin embargo, Ronaldo aspira a volver a jugar Liga de Campeones esta temporada. Su nombre seguirá sonando hasta el fin del mercado, pero parece ser que el Real Madrid no es uno de los destinos posibles de momento.

Diario Marca