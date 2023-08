Lauren Michel Parra una joven larense que sueña triunfar en el atletismo

La primera mujer en correr un maratón y cambiar la historia femenina del atletismo, fue Katherine Switzer hace casi 56 años del 19 de abril de 1967. La atleta estadounidense, fue capaz de recorrer 42 kilómetros durante una melancólica tarde en Boston, donde incluso intentaron sacarla del evento, porque nunca antes una dama lo había hecho.

Switzer, pasó a ser la primera corredora en la historia del deporte, utilizando el dorsal número 261. Antes de impulsar su recorrido, el comisionado Jock Semple la intentó sacar de la competición, diciéndole ‘¡Eres una mujer!, ‘¡Sal de mi carrera cuanto antes!’, ¡Devuélvame el dorsal’, no obstante; su novio y varios competidores la protegieron hasta cruzar la meta luego de 5 horas y 43 minutos y 17 segundos, significando uno de los momentos más trascendentales del deporte y el cual evidenció la vulnerabilidad de los Derechos Humanos y de la mujer, en los Estados Unidos de Norteamérica.

Katherine Switzer la primera mujer en correr un maratón

En Venezuela, para escribir sobre el atletismo; no hay que olvidarse de quién fue la gestora de todos los sueños de jovencitas en el país caribeño. Elsa Margarita Antúnez conocida como ‘La Gacela’ fue una destacada atleta que nació en el estado Zulia y se convirtió a temprana edad en una de las mejores velocistas latinoamericanas, al principio de los 60, 70 y finales de los 80 se consagró como una de las más importantes de la nación venezolana, consiguiendo récords con la selección tricolor en los 100 metros planos y en salto alto durante el año 1967, en 1970 estableció la marca en los Juegos Bolivarianos durante los 100 y 200 metros planos.

Posteriormente, vino Yulimar Rojas quién en estos momentos representa la elegancia y competitividad de la mujer caribeña, con grandes e históricas marcas como lo hecho en Tokyo 2020 con 15.74 metros y siendo la campeona olímpica en salto triple.

¿Quién es Lauren Parra y cuándo se decidió por el atletismo?

R: Actualmente, tengo 15 años, me destaco en ser una muchacha muy responsable, amable y soñadora.

Lauren Parra es una destacada atleta larense

Mis comienzos en el atletismo, fueron a partir de los 14 años, en el 2021. Donde me decidí a formar parte de esta disciplina, debido a qué, me encontraba en otros deportes; sin embargo, no me había enfocado por el cuál iba a querer surgir. Fui al Polideportivo Máximo Viloria, me hicieron un chequeo para saber mis condiciones e inmediatamente, me dieron la bienvenida.

¿Cuál es tu mejor marca en el atletismo?

R: Mi mejor marca es de 14 segundos en 100 metros.

¿Cuánto tiempo le dedicas a los entrenamientos?

R: Los días de entrenamientos son seis días a la semana, pero debido a las clases; voy solamente cuatro días. Y lo que creo que me hace falta, para impulsar mi carrera, es tiempo. Necesito más dedicación, es decir las actividades en los estudios sean más flexibles, Estudio en la tarde y los viernes tengo que asistir desde las 7 de la mañana hasta la 5 pm y no me da ningún tipo de chance de ir ése día a entrenar.

‘El esfuerzo valdrá la pena’ Lauren Parra

¿Cómo te organizas para compaginar tus entrenamientos con los estudios?

R: Debido a lo anteriormente explicado, recalco qué necesito mayor tiempo en mis estudios y deporte. Sin embargo; me organizo para asistir a entrenar en las mañanas desde las 8 hasta las 11 Am. Me falta un año para graduarme, estoy cursando cuarto año.

¿Realizas alguna dieta debido a los entrenamientos y cuál es tu comida favorita?

R: Trato de no comer mucha grasa y sí mucha proteína porque todas nosotras quemamos muchas calorías.

Mi comida favorita sin duda alguna es el pescado. Me gusta mucho un pescado frito con arroz, ensalada y tostones.

«¡AMO COMER TOSTONES!»



¿Cómo ha sido tu experiencia en los campeonatos regionales?

R: Honestamente, me gustaría ir a un nacional. Por ahora, no he ido a uno, pero me encuentro analizando en qué me destaco más, porque me han chequeado en los 100 metros, pero me gusta mucho en los lanzamientos, donde incluso he participado en lanzamientos de discos en dos ocasiones.

Durante la primera ocasión en lanzamientos de discos, quedé de sexta; pero mi mejor puesto en un torneo regional fue la medalla de bronce en la categoría. Es esta rama, la que me llama más la atención y siento que soy muy buena, me apasiona mucho, no obstante; también me gusta los lanzamientos de balas y de jabalina.

En ellos; tengo que seguir entrenándome más, porque en tan solo dos semanas de entrenamientos, ya estaba participando en esos torneos donde nos estaban probando.

«HA SIDO UNA BUENA EXPERIENCIA, PORQUE ES LO QUE QUIERO, Y ME AYUDA A PROGRESAR, A ESCALAR AL PRIMER LUGAR QUE ES LO QUE DESEO”

Ha sido una buena experiencia ganar el tercer lugar

¿Qué te gustaría conseguir como deportista?

R: Quiero lograr un mejor tiempo y tenerlo también, ser muy buena en lanzamiento que es lo que me fascina. Triunfar en la disciplina del atletismo, además de ir a un campeonato Sudamericano y competir en otros países, prepararme más para entrar a futuro en los Juegos Panamericanos.

¿Dónde entrena Lauren Michel?

R: Entreno en el Polideportivo Máximo Viloria, con el profesor y fundador Valentín Marcano quién ha sido entrenador olímpico, también fue exaltado al salón de la fama y quién creó el club de atletismo más antiguo de Venezuela. Rosaura Palacios y Haide Virguez, también son mis entrenadoras, de quienes he aprendido mucho.

Cuéntame sobre el menor de tus hermanos

R: Tengo cuatro hermanos, Maria Antonella la mayor, Edymar y Leidymar de 18 u 16 años respectivamente, y mi hermanito Santiago Parra de 7 años, que sigue mis pasos. Él practica atletismo en el Máximo Viloria, ha participado en tres campeonatos juveniles, en la primera etapa quedó de primer lugar, en la segunda se ubicó tercero y en la última llegó sexto, e igualmente le dieron un presente por entrar entre los ocho mejores de su categoría en Lara.

Lauren Parra atleta larense

¿Cuál es tu meta en la vida?

R: Mi meta principal es llegar lejos en el atletismo, en los lanzamientos de bala y jabalina. Ser constante y responsable junto a mis estudios, además de una carrera universitaria la cual me gustaría que fuese idiomas y también la fotografía.

Además de consagrarme como atleta y decirles a quienes no han creído en mí, que todo en la vida se puede. Seguir haciendo esto, me ayuda a sentirme segura de mí misma.

Entrevista: Edwin ”Sports” Hevia / Instagram: @edwinhevia / Twitter @edwgalo