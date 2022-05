Las grandes ‘bombas’ aún por explotar en el mercado de fichajes (+Fotos)

Este verano se presenta de lo más movido en cuanto a grandes jugadores que acaban contrato y el año que viene también quedan libres varias estrellas.

El próximo mercado de fichajes se presenta de lo más interesante, ya que son muchas las estrellas del panorama mundial futbolístico que acaban contrato este mes de junio o en verano de 2023.

A continuación repasamos los jugadores más destacados que se encuentran próximos a concluir sus contratos y que podrían convertirse en destacados movimientos en esta ventana del mercado de fichajes.

ACABAN CONTRATO EN JUNIO DE 2022

Kilian MBAPPÉ (PSG)

Delantero – Valor de mercado: 160M€

Tras el fichaje de Haaland por el City, sin duda, la gran estrella del próximo mercado. Su futuro pasa por la renovación con el PSG o su desembarco en el Real Madrid. Su salida podría generar un efecto dominó entre los grandes clubes europeos.

Paul POGBA (Manchester United)

Centrocampista – Valor de mercado: 55M€

El medio francés abandonará al final de esta temporada Old Trafford y apunta a un retorno a la Juventus o a fichar por el PSG. El veterano centrocampista francés podría estar ante el último gran contrato de su carrera.

Franck KESSIÉ (AC Milan)

Centrocampista – Valor de mercado: 45M€

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que jugará en el FC Barcelona a partir de la próxima temporada. El marfileño (25) puede ganar la Serie A y atesora calidad, y condiciones físicas para convertirse en uno de los centrocampistas más determinantes del momento.

Paulo DYBALA (Juventus)

Delantero – Valor de mercado: 40M€

El delantero argentino (28) anunció que no renovará por la Juventus y su futuro parece estar entre el Inter de Milán o el Atlético de Madrid.

Antonio RÜDIGER (Chelsea)

Defensa – Valor de mercado: 35M€

A falta de que el Real Madrid lo haga oficial, el destino del central alemán de 29 años del Chelsea a partir del 1 de julio será el Santiago Bernabéu.

Andreas CHRISTENSEN (Chelsea)

Defensa – Valor de mercado: 35M€

Un caso muy similar al de Kessié. A falta de confirmación oficial, el central danés (26) parece tener un acuerdo con el Barcelona y su futuro estaría en el Camp Nou a partir de la próxima temporada.

Ousmane DEMBÉLÉ (FC Barcelona)

Delantero – Valor de mercado: 30M€

Una de las grandes incógnitas del mercado. Un caso de lo más curioso: el jugador (24) insiste en que quiere continuar en el Barça y Xavi quiere que se quede, pero lo cierto es que a día de hoy aún no ha renovado y grandes clubs europeos como el Chelsea o el PSG estarían intentando su contratación.

Alexandre LACAZETTE (Arsenal)

Delantero – Valor de mercado: 20M€

El delantero francés de 30 años acaba contrato con el Arsenal y en más de una ocasión se le ha relacionado con el Atlético de Madrid. Sin traspaso de por medio, es un jugador de lo más interesante de cara a la próxima temporada.

ACABAN CONTRATO EN JUNIO DE 2023

Mohamed SALAH (Liverpool)

Delantero – Valor de mercado: 100M€

Salah (29) es uno de los jugadores más codiciados del momento y la carpeta que más quema en el Liverpool. Todo apunta a que el equipo inglés le renovará este mismo verano, pero en caso de no hacerlo, muchos serán los pretendientes del delantero egipcio en verano de 2023, entre ellos el Barça.

Raheem STERLING (Manchester City)

Delantero – Valor de mercado: 85M€

El extremo inglés (27) no es un fijo en las alineaciones de Pep Guardiola y no está claro que vaya a renovar con el club ‘citizen’. Ante este escenario, no es descartable que el habilidoso extremo cambie de aires este mismo verano. El equipo de Manchester podría intentar recuperar así parte de los casi 60 millones de euros que le costó en 2015 sacarlo del Liverpool.

Sadio MANÉ (Liverpool)

Delantero – Valor de mercado: 80M€

Otro caso muy similar al de Salah, aunque con varios matices. El jugador senegalés (30) acaba contrato en 2023 y la irrupción de Luís Díaz hace que ya no sea tan ‘indiscutible’ para Kloop como el egipcio. En las últimas fechas se ha rumoreado con un posible interés del FC Barcelona.

Serge GNABRY (Bayern Múnich)

Delantero – Valor de mercado: 70M€

El extremo alemán (26) no parece muy por la labor de renovar con el Bayern y el posible interés de varios clubes, entre ellos el Real Madrid, pueden provocar su salida este mismo verano. O renovación, o venta.

Lionel MESSI (PSG)

Delantero – Valor de mercado: 60M€

Al delantero argentino (34) aún le queda un año más de contrato con el club parisino y él mismo ha admitido que quiere cumplirlo. Su elevada ficha y su avanzada edad son un handicap para cualquier club. El Barça sueña con su regreso, pero lo más probable es que concluya su carrera profesional en un club de la MLS estadounidense.

Jan OBLAK (Atlético de Madrid)

Portero – Valor de mercado: 60M€

El portero esloveno (29) ha sido uno de los pilares del conjunto del ‘Cholo’ Simeone en los últimos años, pero su irregular temporada unida a una buena oferta podría hacer que Oblak cambiara de aires, ya sea este verano o el siguiente.

GAVI (FC Barcelona)

Centrocampista – Valor de mercado: 60M€

Junto a Dembélé es quizá la renovación que más titulares está acaparando estos días en el entorno azulgrana. El Barça deberá hacer un esfuerzo económico para renovarle. De lo contrario podría perderle al finalizar la siguiente temporada y el joven jugador andaluz es el último gran descubrimiento de La Masia del Barça.

Robert LEWANDOWSKI (Bayern Múnich)

Delantero – Valor de mercado: 50M€

Al delantero polaco (33) se le viene relacionando, y mucho, con el FC Barcelona. A falta de un año para acabar su contrato con el conjunto muniqués, no es descartable una posible salida este mismo verano. El club bávaro ya le habría habría puesto precio y abierto la puerta para que salga este mismo verano, según ha publicado el prestigioso diario alemán Bild. A pesar de su edad sigue siendo un delantero Top.

Mundo Deportivo