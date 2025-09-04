Las dudas de Henrique Capriles sobre ataque de EEUU contra un barco que dejó 11 víctimas: «¿Cómo supieron que eran venezolanas?»

El ex candidato presidencial y diputado electo indicó que no hay información precisa de Estados Unidos sobre esta presunta operación y también rechaza llamados de invasión.

El ex candidato presidencial y diputado electo, Henrique Capriles, cuestionó las recientes publicaciones de Estados Unidos sobre acciones militares en el Caribe, y expresó sus dudas sobre la operación que resultó en la muerte de presuntos narcotraficantes.

En una entrevista a la agencia de noticias Reuters, Capriles indaga sobre la veracidad de los hechos y la forma en que se identificaron a las víctimas. “¿Cómo supieron que había 11 personas? ¿Las contaron? ¿Cómo supieron que eran venezolanas? ¿Sus cédulas de identidad quedaron flotando en el mar después?”, se preguntó señalando la falta de información por parte de las autoridades estadounidenses sobre el operativo.

Esta semana, Capriles a través de sus redes sociales, mencionó que, en las plataformas digitales, muchos venezolanos “pagan su frustración” con él.

“En las redes, ustedes han visto, quienes me siguen a mí en mis redes sociales, otros portales, yo me he convertido como en el saco donde todo el mundo golpea para pagar su frustración», sostuvo Capriles.

“Una campaña de odio feroz, el odio es un tema que vive el mundo… Estas son mis redes sociales, y yo tengo el derecho de decir lo que pienso”, acotó.

Antes de estas declaraciones, el opositor había también rechazado las amenazas de invasión contra Venezuela asegurando que «la mayor parte de las personas que quieren una solución militar y que llegue una invasión de Estados Unidos, no viven en Venezuela», dijo en una entrevista para BBC.

