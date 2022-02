Las condiciones de Mbappé para seguir en el PSG

La prensa francesa desvela lo que quiere Mbappé para su futuro.

Mbappé y su futuro es uno de los culebrones del mercado de fichaje que dura ya varias temporadas. El delantero francés acaba contrato con el PSG en junio y el Real Madrid parece que será su destino. O no. En Francia no dan por hecho que Mbappé acabe en el Bernabéu y el medio francés football365 explica las condiciones que pide el delantero para renovar con el PSG que está intentando que siga.

Un equipo que pueda luchar por la Champions

Mbappé quiere estar en un equipo que pueda luchar por el título de la Champions, que sea uno de los favoritos para ganarla. Pero no una temporada, si no que tenga regularidad para estar luchando por el gran título europeo. El PSG ansía ese trofeo, pero, por ahora, no lo ha conseguido. Una frustración para el club y también para Mbappé que quiere que su próximo equipo le dé garantías para poder luchar cada temporada por la Champions.

Ser el líder del proyecto

Kylian Mbappé quiere ser la figura del equipo. En el caso del PSG, por delante de Neymar y Messi. El delantero francés quiere que todo el proyecto gire en torno a él y eso, en el Real Madrid, parece que lo tiene asegurado. Según football365, Mbappé quiere tener más protagonismo en el PSG a la hora de lanzar faltas y penaltis, que ahora mismo es asunto de Neymar y Messi.

El futuro deportivo del equipo

Mbappé quiere saber el futuro deportivo del equipo, en este caso, del PSG. Pochettino, con el que tiene una gran relación, puede irse en verano. Si llega Zidane al banquillo del PSG podría ser un punto a favor del equipo parisino para que Mbappé renueve. Aunque lo que más le preocupa al jugador es cómo será el futuro deportivo del PSG.

Mundo Deportivo