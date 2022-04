Las condiciones de Antonio Conte para fichar por el PSG

Según RMC Sport, el italiano pide un salario de 30 millones, además de controlar todo en materia de fichajes. Los parisinos todavía no le han contactado.

La salida de Mauricio Pochettino como entrenador del PSG en junio es prácticamente una realidad. De acuerdo con la información de RMC Sport, el conjunto parisino ya está buscando alternativas para el argentino y una de ellas es Antonio Conte, aunque más por la voluntad del italiano que por parte del club. El todavía entrenador del Tottenham se ha puesto en contacto con el PSG para notificarles sus pretensiones en caso de acabar ocupando el puesto de Pochettino.

La primera de ellas es el aspecto económico. Según RMC Sport, Antonio Conte quiere percibir 30 millones de € anuales en París, 13 más de lo que gana actualmente en el Tottenham, lo que le convertiría en uno de los entrenadores mejores pagados del mundo con Diego Simeone en el Atlético. El técnico también le ha comunicado al PSG que solo ficharía en caso de que trabaje con personas que él haya elegido, además de un director deportivo, pues su relación con Leonardo no es del todo buena.

Otra de las condiciones de Conte para fichar por el PSG es el de tener plenos poderes para decidir su staff técnico y también establecer normas de conducta. El nombre de Gianluca Petrachi de la Roma ya ha sonado para ir a París. En materia de fichajes, el técnico ya ha reconocido en privado a sus más cercanos que quiere que se vayan varios jugadores de la actual plantilla del PSG, llegando a considerar a algunos como «jugadores Instagram».

Con contrato en el Tottenham hasta 2023, Conte no vería con malos ojos dejar a los londinenses debido a sus discrepancias con Levy, tal y como indica RMC Sport. De hecho, un intercambio Pochettino-Conte no se ha descartado por completo, ya que el PSG tendría que abonarle 15 millones de indemnización al argentino en caso de despido. De momento, el vigente campeón de la Ligue 1 no ha contactado con el técnico italiano, pero ya sabe las condiciones en caso de hacerlo.

Diario AS