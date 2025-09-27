¡Las chicas en lo más alto del podio! Venezuela es campeona del Panamericano de Béisbol Femenino

Las criollas finalizaron el torneo de manera invicta siendo anfitrionas .

La selección Venezolana de béisbol femenino llegó a la cúspide de la región, tras coronarse campeonas del torneo Panamericano, venciendo a México en un reñido desafío, el cual terminó en una fiesta en el estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira.

Las chicas venezolanas hicieron respetar la casa y terminaron imponiéndose 8-9 en un duelo de «toma y dame» ante las aztecas, para quedarse con la medalla dorada de manera invicta y obtener un cupo a la cita mundialista (ya lo habían asegurado con el triunfo en semifinal).

Venezuela le ganó un gran duelo a México:

La ofensiva de ambas novenas respondió como se esperaba y luego de estar igualados 2-2, los bates de las criollas se desataron con un rally de cinco rayitas en el cuarto episodio.

No obstante, México no se dejó intimidar y respondieron inmediatamente con seis, poniendo las cosas parcialmente a su favor (8-7). Sin embargo, en la baja del sexto se les volteó la «tortilla».

Gabriela García llegó a la inicial sin outs, para luego avanzar a segunda con sacrificio y posteriormente anotar al del empate de manera fenomenal, tras un imparable al centro en el que la estaban aguantando en tercera y Gabriela no se detuvo hasta emparejar las acciones.

En ese mismo inning, con correderas en primera y segunda, la receptora azteca lanzó a segunda en busca de sorprender, pero su disparo fue malo y además, la jardinera central tampoco pudo quedarse con la pelota. Un doble error garrafal que les costó el desafío porque Caicedo anotó la de la diferencia con gran carrera desde segunda.

En el séptimo episodio, vino Marlyn Yendez a poner el cerrojo y retiró por la vía del 1,2 y 3; a la batería visitante, para sellar la victoria llena de gloria de la representación criolla en este evento.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano