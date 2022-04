Las 11 grandes ausencias de los Playoffs de la NBA 2022

LeBron, Westbrook, Kawhi, Lillard, Beal… hay un puñado de estrellas que no van a estar en los playoffs de la NBA. Son las ausencias más mediáticas en la lucha por el anillo.

Después de la disputa del play in, que cumple su tercera temporada y la segunda con un formato ya asentado y que parece que ha llegado para quedarse, siguen, como siempre, dieciséis equipos que pelearán por el anillo de campeón. Los Bucks defienden su título en el Este más potente de los últimos años. Los Suns quieren repetir Finales desde un Oeste más flojo y en el que son favoritísimos.

Como siempre, son todos los que están… pero no están todos los que son. Hay ausencias sonadas, grandes estrellas que se pierden las eliminatorias. Alguna de ellas entre las más mediáticas de la NBA. Estos son los principales ausentes una vez que sus equipos han sido eliminados, en la fase regular o en el play in:

LEBRON JAMES, RUSSELL WESTBROOK Y ANTHONY DAVIS (LAKERS). LeBron no se había perdido los playoffs ningún año entre 2006 y 2018. Pero llegó a los Lakers y, con un título ganado entre medias, ha faltado dos veces en cuatro años: 2019 y ahora 2022. Sus problemas de tobillo han ayudado a que no estén él ni su compañero de equipo, Anthony Davis. LeBron se quedó en 56 partidos y Davis, en 40. Menos de la mitad. Un desastre para un equipo que parecía aspirante a todo con la llegada de Russell Westbrook el pasado verano. Pero el base no encajó, la rotación de los Lakers se hizo mal y las lesiones dieron el empujón a un desastre que se quedó fuera incluso del play in. Davis falta por primera vez como jugador de los Lakers. Westbrook, por su parte, solo se había perdido las eliminatorias en 2009, como rookie, y en 2015.

KAWHI LEONARD Y PAUL GEORGE (CLIPPERS). Los Clippers perdieron sus dos partidos de play in, primero con los Timberwolves y después contra los Pelicans, en su pista. Los Clippers se quedan fuera de playoffs por segunda vez, tan solo, desde 2011. Kawhi no ha jugado en todo el año, en plena recuperación de la lesión de rodilla que sufrió en los playoffs 2021. Y George se ha quedado en 31 partidos y se perdió el definitivo de play in, contra los Pelicans. Kawhi y George llevan tres años juntos en los Clippers, una unión que por ahora no ha dado los frutos esperados. Intentará que funcione definitivamente la próxima temporada, con Kawhi ya recuperado.

DAMIAN LILLARD (TRAIL BLAZERS). Por primera vez después de ocho años, los Trail Blazers no estarán en playoffs. Así que tampoco jugará su gran referente, un Damian Lillard que solo ha disputado 29 partidos y que pasó por el quirófano para arreglar un problema abdominal que ya le molestó la pasada temporada y le lastró visiblemente en los Juegos de Tokio. Sin él, los Blazers han decidido reventar su proyecto y empezar de cero: han sido traspasados CJ McCollum, Norm Powell, Robert Covington… y Jusuf Nurkic también paró por una fascitis. Así que un clásico de los playoffs del Oeste como los Blazers no aparecen esta vez por ningún lado. No veremos, esta vez, triples imposibles para decidir partidos de Lillard.

BRADLEY BEAL (WIZARDS). El escolta de los Wizards se ha perdido los playoffs en tres de las últimas cinco temporadas. Esta vez solo ha jugado 40 partidos, se quedó sin ser MVP y pasó por el quirófano por una lesión de muñeca. Ahora tiene que resolver su futuro con los Wizards y relanzar su carrera después de ser all star y entrar en el Tercer Quinteto de la temporada 2020-21. Los Wizards empezaron muy bien la temporada pero luego se hundieron después.

DOMANTAS SABONIS (KINGS). No ha sido una temporada sencilla para Sabonis, traspasado en el mercado invernal de Indiana Pacers (donde jugaba desde 2017) a Sacramento Kings. No pudo ser all star por tercer año consecutivo y en California no ha podido estrenarse en playoffs con un equipo que ha batido el récord absoluto de años seguidos fuera de playoffs (16 ahora). El lituano había jugado los playoffs las tres últimas temporadas, una en el Oeste con los Thunder y dos en el Este con los Pacers.

JULIUS RANDLE (KNICKS). Desastre de los Knicks, que han pasado de ser cuartos del Este en 2021 a quedarse fuera incluso del play in en 2022. Y desastre para Randle, que en verano firmó una extensión de contrato de cuatro años y 117 millones de dólares. Había sido all star, Jugador Más Mejorado y había entrado en el Segundo Quinteto de la NBA. Sin embargo, ha firmado una temporada muy pobre, ya está en rumores de traspaso y su nivel ha caído en casi todos los partidos, incluida una actitud pasota y desinteresada en muchos momentos. Una de las grandes decepciones de esta temporada.

LAMELO BALL (HORNETS). La magia de LaMelo tendrá que esperar para lucir en playoffs. Por segundo año consecutivo, sus Hornets fueron barridos del mapa en el primer play in y se despidieron de forma triste de una temporada en la que tuvieron momentos brillantes. LaMelo fue Rookie del Año en 2021 y ha sido all star por primera vez en 2022. Su progresión es de gran estrella, pero habrá que esperar al menos un año más para verlo peleando por el título de campeón.

DARIUS GARLAND (CAVALIERS). Con solo 22 años, Darius Garland se ha destapado como una de las estrellas emergente del Este. Ha sido all star, y lo tiene todo para mantener esta condición por muchos años más. Pero una plaga de lesiones lastró a los Cavaliers, embalados en el primer tercio de la temporada pero que acabaron cayendo al play in, donde no pudieron ni con Nets ni con Hawks. La finura de Darius Garland no lucirá en playoffs… al menos, este año.

Diario AS