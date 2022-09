Las 10 mejores canciones en la historia de los Mundiales de Fútbol de la FIFA

A continuación les dejamos en lo que nuestro criterio son las 10 mejores canciones oficiales en la historia de los Mundiales de Fútbol de la FIFA.

Las canciones oficiales de los Mundiales comenzaron a sonar desde la Copa del Mundo Chile 62, seguidamente las que en mi criterio las 10 mejores sin orden específico, sino en orden cronológico.

Italia 90

Un’estate italiana – Gianna Nannini y Edoardo Bennato (canción oficial)

Francia 98

La copa de la vida – Ricky Martin (canción oficial)

La Cour des Grands (Do You Mind If I Play) – Youssou N’Dour y Axelle Red (himno oficial)

Alemania 2006

Celebrate the day (Zeit, dass sich was dreht) – Herbert Grönemeyer junto a Amadou y Mariam (himno oficial)

Love Generation – Bob Sinclar (canción oficial de la mascota)

Sudáfrica 2010

Waka Waka (This time for Africa) – Shakira junto a Freshlyground (canción oficial)

Brasil 2014

We Are One (Ole Ola) – Pitbull con Jennifer Lopez y Claudia Leitte (canción oficial)

Dar um jeito (We Will Find a Way) – Santana y Wyclef Jean junto a Avicii y Alexandre Pires (himno oficial)

Rusia 2018

Colors – Jason Derulo (canción de Coca-Cola)

