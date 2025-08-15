Larenses marcharon con patriotismo en defensa del presidente Nicolás Maduro

Con mucha alegría y con rotundo apoyo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro; larenses de distintos municipios marcharon por las calles y avenidas de Barquisimeto, para defender al país y exigir al mundo entero respeto.

La gran movilización estuvo encabezada por el gobernador y Jefe Político Estadal, Luis Reyes Reyes; también del Alcalde de Iribarren y Jefe Político Municipal, Yanys Agüero, además de juventud, líderes y diferentes organizaciones civiles, quienes elevaron sus expresiones de respaldo, «aquí el pueblo está activo en defensa de la revolución bolivariana, así que le decimos al mundo; Nicolás Maduro es nuestro Presidente y se respeta; vamos todos en combate», comunicó la autoridad larense, Luis Ramón Reyes Reyes.

La marcha incorporó líderes de todas las organizaciones, entre ellos, el joven bachiller, Jesús Vargas, quien declaró, «desde las calles del centro de Barquisimeto, marchamos juntos con mucho patriotismo y civismo para gritar Venezuela se respeta al igual que nuestro Presidente Nicolás Maduro; somos un país libre, soberano e independiente».

Marianela Vargas

Prensa Gobernación Lara