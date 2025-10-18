Larenses jubilosos y esperanzados con nuevos Santos venezolanos

Entre diversas actividades religiosas y opiniones repletas de fe, larenses se encuentran jubilosos y esperanzados por la Canonización de Carmen Rendiles (Religiosa) y José Gregorio Hernández (Laico y médico), la cual se llevará en las próximas horas, desde la ciudad del Vaticano a las afueras de la Basílica Mayor de San Pedro.

Grupos de apostolado y comunidad parroquial Nuestra Señora de la Asunción organizó varias actividades, entre las que destacó una novena en honor a los nuevos Santos, que recorrió varios sectores de la parroquia con misas, cantos, rezos y la veneración de las reliquias en primer grado que allí poseen.

Marcos Céspedes, sacerdote y religioso pasionista, realizó una emotiva Misa desde la Unidad de Diálisis Barquisimeto, dónde bendijo a los pacientes con la Reliquia del «Médico de los Pobres», José Gregorio Hernández.

«Hemos venido a traer un mensaje de esperanza a estos pacientes, imploramos a Dios por medio del Dr José Gregorio Hernández por la salud y sanación de muchas personas que hoy lo necesitan», rogó Cespedes.

Desde ese mismo lugar, Anabel Camacaro, familiar de paciente renal, conmovida expresó su alegría por la visita de la Reliquia del Dr José Gregorio Hernández: » Con Dios todo lo podemos, no es fácil estar aquí, pero de la mano del Señor todo es posible, José Gregorio pedimos tu sanación»

En ese mismo orden de ideas, pero desde la comunidad y templo parroquial Nuestra Señora de Altagracia, Maribel Piñero y Linda Medina, coincidieron en decir que desde ya hay dos venezolanos cerca de Dios que van a interceder por todos nosotros.

«Ver a José Gregorio Hernández santo nos alegra, ya que desde muy pequeños nos inculcaron a pedirle», dijo Medina

Piñero acotó: «Dios nos ha bendecido con una mujer venezolana Santa».

Finalmente, el párroco del templo donde están las Reliquias de José Gregorio Hernández en Barquisimeto recordó que Dios nos llama también a nosotros a ser Santos y Santas como bien lo serán Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández.

«Con mucha preparación espiritual y un templo remozado gracias al apoyo de feligreses recibimos felices a nuestros dos nuevos Santos», agregó Garrido.

Jesús García R. / Noticias Barquisimeto