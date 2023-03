Larense Sabrina Suárez nunca dejó el fútbol: “Solo me mudé a las plataformas digitales para jugar al FIFA”

El fútbol es parte de la vida de Sabrina Suárez desde que tiene uso de razón. Al principio, como observadora curiosa de sus tres hermanos mayores. Un poco después, como partícipe necesaria del dos contra dos en el patio de su casa. Y desde los 12 años, como protagonista en un campo de juego.

Sin embargo, el destino le puso trabas a su deseo de ser futbolista. Trabas que ella eligió transformar en oportunidades para mantenerse dentro del deporte que se convirtió en su pasión. La primera fue a los 14, allá por 2001, cuando era parte de un módulo de una selección juvenil venezolana y una lesión de rodilla la frenó en seco.

“¡No dejé el fútbol, solo me mudé a las plataformas digitales para jugar al FIFA!”, aclara risueñamente a FIFA.com la actual secretaria general adjunta de la Federación Venezolana de Fútbol. “Ahí surgió mi interés por el derecho en deportes electrónicos”, agrega Suárez, quien además es la representante ante la FIFA del Programa e-Sports de la FVF.

Sabrina enfrentó la segunda traba en 2013, tres años después de graduarse de abogada. “Volví a jugar en una liga regional, me rompí los ligamentos cruzados y entendí que lo mío con el fútbol no iba ser dentro de una cancha”, recuerda sin perder el humor. Es más, durante la rehabilitación entrenó a su último equipo, el Independiente Las Mercedes de su Barquisimeto natal, “pero esa no era mi vocación”.

Su vocación tomó forma a partir de 2016, cuando comenzó a trabajar en el área legal del club Deportivo Lara. “En 2018 me gradúe de licenciada en contaduría pública, y mi tesis fue sobre la formación de jóvenes atletas, diagnosticando la situación de ese momento e identificando los elementos de la gestión administrativa. El producto final fue un programa de gestión para la formación”, explica.

Ese mismo año dejó el club para asumir la gerencia general de una liga menor. “La gerencié a nivel administrativo, comunicacional y de mercado, desarrollando y masificando el fútbol en la región centro occidente de Venezuela. Esto hasta junio 2021, cuando me convocó la nueva gestión de la Federación”.

Desarrollo y formación, las palabras claves

Suárez es la primera mujer en ocupar la Secretaría General de la FVF, pero desde su llegada no ha dejado de capacitarse. Así lo demuestra su participación en el Programa de Liderazgo Femenino de la FIFA 2022. “Para mi marcó un antes y un después, porque hoy tengo una mayor perspectiva y una mejor visión de lo significa ocupar un cargo así en el ámbito deportivo”, afirma.

“Y no solo por la pluralidad de casos con los que conviví durante el programa, sino también por cómo me permitió conocerme mejor en lo que respecta a tener un rol de líder. Desde entonces intento bajar esos conocimientos e información y multiplicarlos en seminarios y programas que promueve la Federación, para que otras mujeres puedan ver lo dirigencial como una alternativa”.

El crecimiento del fútbol femenino en el país juega un rol importante, analiza Suárez. “Cada vez más niñas y jóvenes aspiran, como lo hacía yo, a ser futbolistas, y hoy las condiciones son más favorables. Por ejemplo, desde la pandemia hemos organizado torneos que le dan otra visibilidad a la actividad, e incluso nuestra liga se transmitió por FIFA+, la plataforma de FIFA. Y cada vez hay más clubes formativos”.

A nivel selecciones, las señales también son positivas. “Nuestra entrenadora Pamela Conti cada vez da más oportunidades a las jugadoras de la liga local, aprovechando las ventanas FIFA para que compitan y adquieran mayor roce. Además, la captación de talentos a nivel nacional nos da información de cómo está el universo en cada región”.

Del mismo modo, Suárez destaca lo significativo que resulta la designación de árbitras venezolanas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023. “A pesar de no habernos clasificado, habrá dos mujeres del país en la competencia de mayor repercusión. Eso también es una muestra del desarrollo de la actividad, de que muchas cosas que se están haciendo bien”.

¿Entonces? “Quiero que esos caminos hacia la profesionalización del fútbol dentro de la cancha también se reflejen en la profesionalización de las áreas dirigenciales. Que cada vez más mujeres sientan que, si es su vocación, allí puede haber lugar para ellas. No es un medio fácil, pero la formación es clave para trabajar en gestión deportiva. Con estudio, capacitación, personalidad y confianza se puede llegar”.

Información de: FIFA