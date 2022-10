Larense gana premio Emmy Awards

El venezolano Gerardo Ramírez Molina, oriundo del estado Lara, celebró en sus redes sociales el ser premiado en la 65.ª entrega anual de los New York Emmy Awards, en la categoría “Editor: Long Form Content” (Longer Than 10 minutes), junto a WXTV UNIVISIÓN 41

“¡NY Emmy como “Editor Long Format”!!! Gracias a todo el equipo de “Sábados con los New York Giants”, publicó Ramírez en su cuenta de Instagram, donde además extendió un especial agradecimiento a “Pablo Traverso por sus palabras y recibirlo por mí. ¡Yo no lo hubiese hecho mejor! ¡Gracias mi pana!”

Los otros nominados en esta categoría fueron: Chad Patterson – SPD: Reckoning and Reform (WVNY); Dan Komarinetz Composite (Spectrum News NY1); Don Casper – Women and The Vote (Low To The Ground Productions); Love and Happiness in NYC (WNJU Telemundo 47) y Preston Madill (MSG Networks).

La 65.ª entrega anual de los New York Emmy Awards se presentó el pasado 8 de octubre en el NY Marriott Marquis.

Se presentaron 263 premios Emmy en 180 categorías frente a una audiencia récord de más de 900 personas.

