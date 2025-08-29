Lara se levanta con fuerza en el alistamiento nacional de la Milicia

Lara se moviliza por la paz y defensa de la soberanía de Venezuela: Consignas de unidad, lealtad y amor por la Patria

En un ambiente cargado de fervor patrio y espíritu revolucionario, cientos de hombres y mujeres larenses se sumaron a la gran jornada de Alistamiento Nacional de la Milicia Bolivariana, mediante una colorida movilización que reafirmó el compromiso con la defensa de la soberanía y la independencia conquistada por el pueblo venezolano, acatando el llamado del Presidente Nicolás Maduro Moros.

La marcha que inició en la Iglesia Concepción hasta la plaza Bolívar de Barquisimeto, estuvo encabezada por Nelson Torcate, Secretario General de Gobierno, el Alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, General de División Hibraim Sirgo, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI-Lara), Movimientos Sociales, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y poder popular organizado liderado por jóvenes, trabajadores, campesinos, mujeres y adultos mayores.

Durante la movilización, el Secretario General de Gobierno recordó que el artículo número 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que el territorio es irrevocablemente libre e independiente, «en perfecta unión popular-militar, están habilitados 26 puntos para que el pueblo salga a alistarse; es el momento en que la patria nos llama a defender la libertad e integridad nacional», enfatizó.

A la par, el líder local Yanys Agüero, manifestó la necesidad de transitar y superar todas las dificultades que acechan la patria, «hijos e hijas del Libertador Simón Bolívar y el Comandante Hugo Chávez, hoy decimos una vez más que no podrán redimir a un pueblo que despertó y que no permite injerencias», informó el Alcalde que en el municipio Iribarren están activados dos puntos: plaza Bolívar de Barquisimeto y plaza Bolívar de la parroquia Buena Vista.

Agüero, hizo mención especial en la paz y la autodeterminación de los pueblos, elementos que han garantizado la continuidad de la revolución, «nos corresponde decirle al pueblo que la Milicia es el brazo popular y organizado para garantizar la paz y enfrentar cualquier amenaza contra la nación», exclamó la autoridad local.

Por último, José Gregorio Pérez, joven estudiante, destacó: «La Milicia es inclusión, es organización popular. Nos da la certeza de que no estamos indefensos, que aquí en Barquisimeto y en toda Venezuela hay un pueblo dispuesto a darlo todo por su independencia».

Prensa Psuv Lara