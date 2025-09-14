La ministra de Turismo de Venezuela, Leticia Gómez, asistió al acto solemne por la conmemoración de los 473 años de Barquisimeto. Acompañada por la directora nacional del Instituto Nacional de Turismo, Esthefany Ferri, para expresar su satisfacción por regresar al estado Lara y destacar a la ciudad como un punto clave para el turismo nacional.

Celebración de los 473 aniversario de Barquisimeto y reconocimiento a la Ministro de Turismo

Ministra de Turismo exalta el potencial de Barquisimeto en su 473° aniversario



Durante su visita, la ministra de Turismo Leticia Gómez entregó reconocimientos a destacados establecimientos de alojamiento del municipio Iribarren y resaltó el trabajo conjunto con el alcalde Yanys Agüero y el gobernador Luis Reyes Reyes.

«Recibir la invitación del comandante Reyes y del alcalde de la ciudad Iribarren para la conmemoración del aniversario 473 de Barquisimeto nos da un incentivo para mostrar el potencial que tiene el municipio, basado en sus atractivos culturales e históricos y el cariño de toda la gente de este estado».

«Barquisimeto es la ciudad turística de nuestro país»

Ministra del Turismo y el compromiso con el estado Lara

La ministra reiteró su compromiso de seguir colaborando con las autoridades locales para fortalecer el sector turístico. «Vamos a seguir estructurando de la mano de la alcaldía y del gobernador para seguir creciendo en el sector turístico», afirmó. Destacó a Lara como la «capital cultural de Venezuela» y a Barquisimeto como una «ciudad turística» con la infraestructura y el conocimiento necesarios para eventos de convenciones.





Leticia Gómez también hizo énfasis en la diversidad de fauna y flora de la región, que, según ella, «refuerza el medio ambiente». Para finalizar, la ministra recibió la condecoración de «Visitador Ilustre de Barquisimeto», honor que, según sus palabras, recibió «con un honor de verdad».

«Lara es la capital cultural de Venezuela» Ministra de Turismo Leticia Gómez

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / NB