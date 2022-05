LaLiga España: La dupla Karim Benzema y Vinicius Jr. una de las más letales con 65 goles

La hermandad entre Karim Benzema y Vinicius Júnior es la hermandad goleadora del Real Madrid. Un equipo envuelto en la alegría del gol embalado hacia la final de la Champions League, última parada de una temporada que ha viajado entre lo trágico y lo impensable, en un camino marcado por los regates y los chutes de Benzema y Vinicius.

El camino del gol es el marcado por el Ftancés, que este jueves anotó su gol número 27 en Liga, el 44º de la temporada y el 323 goles de vsu etepa en el Bernabeu igualando a Raúl González en la segunda posición de anotadores históricos del Real Madrid.

La diferencia radica en que Raúl lo hizo en 741 partidos y el francés en 603. Por delante, solo queda la inalcanzable barbaridad de Cristiano Ronaldo: 451 tantos.

El brasileño, mientras, dio la asistencia número 20 de su campaña y completó su primer triplete como Madrilista, acumulando ya 21 goles entre todas las competiciones.

«El míster me ha preguntado si quería salir para que me gritara un poco la afición, pero al final me ha dejado más tiempo para poder marcar el hat-trick. Es el primero, después de esta temporada tan bonita… Muy contento. Gracias a ellos», admitió Vinicius al terminar el partido.

Así la conexión de ambos ha sido una relación simbiótica que le ha dado al Madrid 65 goles y 35 asistencias este curso.

El último ejemplo de la pareja se vió en el minuto 68. Benzema recibió un pase perfecto de Luka Modric y se plantó sólo ante Cárdenas. Decidió no definir demasiado pronto y amagó hasta que tumbó al guardameta del Levante, que ya de rodillas no pudo despejar el balón ante los toques sutiles del capitán madridista.

Después de la danza en el área, Karin Benzema superó al portero y entregó el balón a Vinicius para que pusiera el 5-0 a puerta vacía.

Un conexión que ha dado al Madrid una Liga y estar a las puertas de la decimocuarta.

