LaLiga de España sigue viva: Real Madrid y Atlético empatan en un polémico derbi marcado otra vez por el VAR

El Atlético mandó en la primera mitad y se adelantó con un penalti de VAR y el Madrid, superior tras el descanso, igualó con un tanto de Mbappé y conservó el liderato.

Hubo dos derbis y no se lo llevó ninguno. O para ser exactos, lo ganó el Barça desde casa. En el primero, limitado por la precaución, sino por el miedo, mandó el Atlético. Le van esos partidos de anticiclón. En el segundo, de borrasca, fue mejor el Madrid, pero tampoco le dio para llegar a la victoria, sobre todo por la gran actuación de Oblak en la segunda mitad. Al equipo de Simeone, con unos estupendos De Paul y Griezmann en la lectura del choque, se le hizo largo el partido. Al Madrid, en cambio, le faltó tiempo. Bellingham y Vinicius despertaron demasiado tarde, aunque el liderato no cambio de manos. Soto Grado, que pitó un penalti que aparentemente fue (no hay una toma que lo confirme) por consejo del VAR, salió sin heridas en una semana en que todo pintaba que dispararían al pianista.

A Ancelotti, por acudir a su terminología, le quedó el equipo más optimista posible: los cuatro magníficos, que en casa estarán casi siempre y fuera esporádicamente, y Fran García por delante de Mendy en la única elección posible en defensa cuando la situación era de ‘emeryencia’ teniendo en cuenta que Camavinga salía de una lesión de pronóstico reservado. Una cosa, en cualquier caso, son los futbolistas y otra, su actitud. Y ese Madrid ofensivo tomó el partido desde una calma inquietante.

Tuvo más gallardía ese primer Atlético, en el que Simeone solo hizo un cambio respecto al ensayo del día anterior: Barrios por Koke. Ese relevo generacional lleva meses cociéndose. Y colocó a Lino en la izquierda en lugar de Gallagher para darle una preocupación mayor a Lucas Vázquez a costa de perder cuerpo en el centro del campo. Lo cierto es que el Atlético no se hundió como en el Parque de los Príncipes o en el Camp Nou. De hecho, tuvo un dominio de baja intensidad en los primeros minutos y cuando le entregó la pelota al Madrid siempre tuvo la intención de penalizarle cualquier pérdida. En dos estuvo cerca del gol Lino muy pronto. Falló en el pase a Griezmann en la primera ocasión, cruzó demasiado su disparo lejano y raso en la segunda. El Atlético procuraba castigar los flancos con la velocidad de Giuliano, cuya carga energética le viene de familia, y Lino ante dos laterales de campo contrario.

El penalti de Tchouameni

Al Madrid no le gustaba el partido y al público no le gustaba el Madrid. La afición del Bernabéu pide más arrebato de lo que está viendo este año. Esa circulación lenta de pelota, sin sorpresa ni progresión, no iba demasiado lejos. A Mbappé le cuesta jugar de espaldas, a Vinicius se lo tragaba la tierra, Bellingham se lanzó más a la organización que a la llegada y únicamente Rodrygo ofrecía cierta profundidad desde la derecha. Solo dos disparos lejanos, del propio Rodrygo y de Vinicius, despertaron levemente al equipo. Fue antes de que Soto Grado, juez prejuzgado, dejara en amarilla a Ceballos lo que era naranja por una plancha a Barrios. No le avisó el VAR, pero sí lo hizo poco después por un pisotón de refilón de Tchouameni a Samu Lino en una pelota a la que no llegaron ninguno de los dos. El penalti lo transformó Julián Álvarez a lo Panenka y puso el partido en situación idílica para el Atlético, que es mejor escudo que espada. Cierto es que ahora no hay donde elegir, pero Tchouameni nunca será central, aunque mejoró en la segunda parte. Más si se le compara con Asencio, rápido, intenso, concentrado.

El gol atacó al sistema nervioso del Madrid. Si hasta entonces lo único que había mostrado era precisión en su juego de cámara lenta, hasta eso perdió. También el orden. El equipo comenzó a romperse y el Atlético, de pronto, adoptó una versión caníbal. Samuel Lino, un puñal por su banda, se alargó hasta el área aunque sin rematar la faena. Y a la carga se se sumó por el mismo corredor Javi Galán, que tuvo el segundo gol. Su remate cruzado se marchó alto. De Paul, jugador pendular, sin grises, ahora está en momento blanco y, con Griezmann, fue un perfecto lanzador de contras. El Madrid celebró la llegada del descanso.

Cambio de rumbo

La segunda mitad se fue al otro polo. Empató pronto el Madrid. La mezcla entre una buena internada de Rodrygo y un mal despeje de Giménez provocó un tanto de oportunista de Mbappé. Fue el clic que necesitaban el equipo blanco y el Bernabéu. Casi de inmediato Bellingham estrelló un cabezazo en el larguero en centro de Vinicius. El brasileño había puesto en marcha la batidora. Las pelotas divididas, que en la primera mitad habían sido atléticas, caían ya del lado madridista.

El encuentro hibernado de la primera mitad había dado paso a otro emocional, con el Madrid volcado y el Atlético con cierta respuesta. Bellingham dejó en las manos de Oblak un cabezazo franco, a Giuliano se le escurrió entre las botas una buena oportunidad preparada por De Paul, motor del Atlético. Simeone buscó entonces la segunda oleada, esta vez con intención preventiva. Cambió los laterales porque Rodrygo y Vinicius habían empezado a saltar ese espigón y metió a Koke para ponerle más cordura al choque. El Atlético vivía dos mundos en el mismo partido: sufría y llegaba. Podía matar o morir en ese tiroteo que es más del gusto del Madrid, ahora sí convertido en lo que apetece tanto al Bernabéu, que es gente de acción. Y acción persiguieron los dos técnicos en la recta final. Simeone tiró de Correa y Sorloth y Ancelotti, de Modric y Camavinga, para mandar a Valverde al lateral. La sacudida no sacudió nada y la vida sigue igual, a mayor beneficio un tercero, el Barça.

Cambios

Reinildo (63′, Javi Galán), Koke (63′, Samuel Lino), Nahuel Molina (63′, Giuliano Simeone), Ángel Correa (76′, Rodrigo De Paul), Eduardo Camavinga (79′, Dani Ceballos), Alexander Sørloth (80′, Julián Alvarez), Luka Modric (80′, Lucas Vázquez), Brahim Díaz (87′, Rodrygo)

Goles

0-1, 34′: Julián Álvarez, 1-1, 49′: Kylian Mbappe

Tarjetas

Arbitro: César Soto Grado

Arbitro VAR: Ricardo de Burgos Bengoetxea, Asier Pérez de Mendiola González de Durana

Dani Ceballos (24′,Amarilla), Clement Lenglet (48′,Amarilla), Javi Galán (48′,Amarilla), Sörloth (91′,Amarilla)

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS