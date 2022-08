LaLiga de España: FC Barcelona golea en Anoeta a la Real Sociedad 1-4

El Barça goleó 1-4 a la Real Sociedad gracias a la magia del polaco, autor de sus dos primeros goles y de una asistencia el día de su cumpleaños, y del canterano, que dio dos y sentenció.

El técnico fue el creador con su acierto en los cambios y en la modificación temporal del sistema, que pasó con 1-1 del 4-3-3 al 3-4-3.

Goleada de autor del Barça ante la Real Sociedad en Anoeta con tres protagonistas. El creador del 1-4 fue Xavi Hernández, que acertó con los cambios y el paso temporal al 3-4-3 cuando el partido estaba demasiado abierto con 1-1, y los héroes fueron Ter Stegen con sus paradas antes de esa modificación, Lewandowski por su doblete y su asistencia y un ilusionante Ansu Fati que desatascó el choque con dos pases geniales al polaco y a Dembelé antes de lograr la sentencia.

Xavi Hernández hizo un cambio por línea en Anoeta respecto al once que alineó en el espeso estreno liguero ante el Rayo Vallecano (0-0). El canterano Alejandro Balde entró por Jordi Alba, Frenkie de Jong ocupó la plaza del sancionado Sergio Busquets y Ferran Torres jugó de inicio por Raphinha. En la Real Sociedad, respecto al 0-1 en Cádiz, Imanol Alguacil cubrió la baja del lesionado Diego Rico con la entrada de Ahien, manteniendo al excanterano culé Take Kubo en punta con Isak. Los dos técnicos reciclaron otras vez a centrales como Araujo y Aritz en la posición de lateral derecho pese a tener otras opciones más naturales.

Imanol sabía que el Barça de Xavi tiene muchos nombres pero todavía es un equipo por hacer y preparó una presión alta asfixiante desde el primer segundo, con más argumentos todavía para hacerla por la baja del sancionado Sergio Busquets. Su Real Sociedad, más conjuntada y compenetrada, estaba llamada a hacer daño en la salida de balón azulgrana jugara quien jugara porque en el 4-3-3 nadie puede recibir de espaldas con un rival en la nuca como el de Badia. Le tocó a Frenkie de Jong, más interior que mediocentro para Xavi, según explicó en la previa, y no a Pjanic y Kessie, las otras dos alternativas que citó. Y el neerlandés efectivamente un gran interior con conducción, recorrido y llegada pero nunca un pivote estático, lo pasó mal en la primera parte, aunque mejoró en la segunda.

Ya en los primeros 50 segundos de presión explosiva de la Real, tras el saque inicial, pasó de todo. Perdió el balón Araujo, Take Kubo cayó dentro del área ante Frenkie de Jong al límite del penalti, Pedri lanzó la contra saliendo del acoso de tres jugadores con una maniobra genial, Balde exhibió velocidad y descaro y su centro lo leyó Lewandowski con un movimiento antológico de ‘9’ para lograr el 0-1 antes del primer minuto en el día de su 34 cumpleaños. Su primer gol oficial como azulgrana.

0-1, sí, pero el plan de la Real no cambió y el Barça no tuvo luz para hacer más contras letales. Y en el 6′, el equipo donostiarras se ganó el premio a su fe. Entre Take Kubo y David Silva le robaron la cartera a De Jong como último hombre, se veía venir, y el pase del segundo, ya afortunado porque Christensen lo tocó pero no lo desvió, lo controló Isak para batir a Ter Stegen con una ‘picada’ de rebote, pues Eric se lanzó a sus pies, tocó el esférico que impactó en el pie del sueco produciendo un parábola que sorprendió al alemán.

Pese un buen intento de Ferran Torres con la izquierda desde la frontal tras pase de Dembélé, las mejores ocasiones hasta el descanso fueron de una Real Sociedad que encontró mejor los espacios tras pérdida. Suerte para el Barça que Ter Stegen ha recuperado su mejor nival, primero para desviar un zurdazo de Mikel Merino, cuyo rechace no lo aprovechó Take Kubo sin portero, y luego poniendo una mano milagrosa a contrapié y junto al poste para evitar el gol de David Silva.

La segunda parte tuvo la misma dinámica que la primera. Dominio del Barça, pero más peligrosidad de la Real, que dio un susto a Ter Stegen cuando Brais Méndez envenenó una falta que entró tras un bote diabólico. Pero el linier vio que estaba en fuera de juego Le Normand que intentó el remate sin llegar a tocar el esférico, confundiendo de todo al alemán.

Respondió Gavi con un robo en el área rival mal resuelto y replicó Mikel Merino con otro zurdazo cruzado que leyó Ter Stegen. Todo abierto en el 60′.

Xavi fue el primero en mover el banquillo y el sistema con la entrada de Ansu Fati y Raphinha por Ferran Torres y Balde, pasando a una defensa de tres. Y el efecto positivo fue inmediato. Taconazo de Ansu para dejar solo a Dembélé, autor del 1-2 con un disparo cruzado con la zurda. Y dejada al primer toque de Ansu a Lewandowski tras pase profundo de Pedri. Doblete del polaco y 1-3 en seis minutos de Ansu en el campo, con dos asistencias y un disparo que atrapó Remiro.

Otra vez leyó bien Xavi la situación y con la entrada de Alba por Dembélé volvió a la defensa de cuatro, evitando riesgos. Y entre Raphinha y Lewandowski, con otro taconazo, sirvieron el 1-4 a un Ansu mágico y tranquilo en la definición que significó la sentencia.

Real Sociedad: Remiro (1); Aritz Elustondo (1) (Gorosabel, 1, 78′), Zubeldia (1), Le Normand (1), Aihen Muñoz (2); Brais Méndez (2), Zubimendi (1), Mikel Merino (2) (Karrikaburu, 2, 78′), David Silva (3) (Turrientes, 2, 70′); Take Kubo (2) (Robert Navarro, 1, 70′) e Isak (2) (Cho, 2, 70′)

​Entrenador: Imanol Alguacil (2)

​Barça: Ter Stegen (4); Araujo (2), Christensen (3), Eric García (2), Balde (2) (Ansu Fati, 4, 63′); Gavi (3) (Kessie, s.c., 84′), Frenkie de Jong (2) (Sergi Roberto, s.c., 84′), Pedri (3); Dembélé (3) (Alba, 2, 71′), Lewandowski (4) y Ferran Torres (2) (Raphinha, 3, 63′)

Entrenador: Xavi Hernández (4)

Goles: 0-1, Lewandowski (1′); 1-1, Isak (6′); 1-2, Dembélé (66′); 1-3, Lewandowski (69′); 1-4, Ansu Fati (79′)

Espectadores: 36.201 en Anoeta​

​Árbitro: Munuera Montero (Comité andaluz) (3). Tarjetas amarillas a Aritz Elustondo (21′), Le Normand (40′) y Araujo (50′)

