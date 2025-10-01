LaLiga de España: El Venezolano Salomón Rondón enciende Mestalla y le da el triunfo al Real Oviedo sobre Valencia 2-1

El venezolano anotó su primer gol con el conjunto asturiano.

El Oviedo logra su primera victoria a domicilio tras remontar un madrugador gol de Danjuma.

Salomón Rondón tuvo su estreno goleador la tarde de este miércoles con el Real Oviedo. El venezolano marcó el gol de la victoria 2-1 del conjunto asturiano frente al Valencia.

Rondón entró al campo al minuto 76’ y solo le bastaron 10 minutos para marcar el tanto del triunfo.

Luego de una salida, Lucas Ahijado le puso un balón largo a Rondón y luego de bajarla, definió para batir las redes del arco rival y sellar el 1-2 al minuto 86´.

El primer gol del Oviedo lo marcó Luca Ilic al 85’. Mientras que por el Valencia abrió Arnaut Danjuma.

Este fue el segundo triunfo del Real Oviedo desde su regreso a la primera división española y ahora marcha en la posición 14 con seis puntos. Además, cortó una racha de tres derrotas seguidas.

Cambios

Diego López (54′, André Almeida), Pepelu (54′, Javi Guerra), Lucas Beltrán (54′, Hugo Duro), Luka Ilic (64′, Josip Brekalo), Ilyas Chaira (75′, Alberto Reina), Salomón Rondón (75′, Federico Viñas), Dani Raba (77′, Arnaut Danjuma), Largie Ramazani (84′, Luis Rioja), David Costas (87′, Haissem Hassan)

Goles

1-0, 3′: Arnaut Danjuma, 1-1, 84′: Luka Ilic, 1-2, 85′: Rondón

Tarjetas

Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Arbitro VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez, Iosu Galech Apezteguía

César Tárrega (55′,Amarilla), Federico Viñas (60′,Amarilla), Luka Ilic (70′,Amarilla), Alberto Reina (73′,Amarilla), Paunovic (76′,Amarilla), Luka Ilic (91′,Roja)

Hender «Vivo» González

