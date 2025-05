LaLiga de España: Con un Lamine Yamal de otro nivel el Barcelona se corona campeón en casa del Espanyol

Lamine Yamal decide el campeonato con golazo y asistencia. Cabrera le agredió y fue expulsado. Fermín certificó el triunfo. Los jugadores tuvieron que celebrar en el vestuario ante los empujones de los locales y el agua de los aspersores.

El peor partido de la temporada del Barcelona sirvió para cerrar una Liga para el recuerdo. Fue un partido raro, en el que el Espanyol estuvo mejor que el equipo blaugrana. Pero los barcelonistas tienen un genio y un súper poder en sus filas llamado Lamine Yamal. Apareció con cuentagotas, pero fue suficiente para decidir el título. Marcó un gol de museo, fue vilmente agredido por Cabrera, que en su impotencia dejó a su equipo en inferioridad y acabó dando la asistencia del gol de Fermín que sentenciaba el partido por 0-2 y daba el campeonato a los de Flick, que tuvieron que irse corriendo a los vestuarios ante los empujones de los jugadores locales que acabaron celebrando ellos en el césped no se sabe bien qué gesta más allá de un partido remarcable que les deja a dos puntos de la salvación.

La previa del partido fue como ponerse los pantalones antes que la ropa interior. Barcelona amaneció discutiendo cómo iban a celebrar unos LaLiga y que actitud iba a tomar los otros cuando esto pasara. Parecía que los entornos de ambos equipos estaban más interesados en el post partido que en el encuentro en sí. Y eso que en la previa Flick había repetido hasta la saciedad que “no es buena idea pensar en celebrar”. Los hechos le dieron toda la razón. Claro, que tampoco tuvieron opción.

Seguramente, estas sensaciones no las compartían los entrenadores, que dispusieron sobre el terreno de juego lo mejor que tenían teniendo en cuenta las bajas que arrastraban. Flick ya sabía que no podía contar con Iñigo Martínez por sanción y el día anterior perdió a Ferran Torres por una apendicitis y a Cubarsí, que no pudo acabar el entrenamiento tras recibir un golpe de Lewandowski, que pese a no estar al cien por cien regresaba al equipo titular con la ilusión de apretar la lucha por el Pichichi con Mbappé.

En el Espanyol, Manolo González iba con todo y ponía al equipo que ha protagonizado la recuperación perica en la segunda vuelta con el retorno de Pol Lozano, jugador clave para los locales. Král, tocado, no pudo estar ni en el banquillo.

Si hay algo que no puede discutirse al Espanyol es su intensidad, que estuvo por encima de lo habitual ante un Barcelona al que en la primera parte le ganaron todos los duelos individuales llevando a los jugadores con mejor técnica del equipo blaugrana a cometer errores groseros en controles o en pases normalmente fáciles.

Fruto de esta presión, el Espanyol tuvo sus primeras ocasiones, que además fueron bastante claras. En el partido de Montjuïc ya dejó claro Manolo que le había pillado el truco a la línea del fuera de juego barcelonista a base de las llegadas de los jugadores de la segunda línea. Siguió apostando el equipo local por este camino y a los cuatro minutos Urko llegó ante la portería culé y su disparo se le fue fuera. Al cuarto de hora Puedo hizo lo propio, pero esta vez fue Szczesny quien salvó a su equipo.

Del Barça, pocas noticias. De Lamine Yamal, ninguna en la primera parte; en la segunda, las acaparó todas. Algunos disparos lejanos de Raphinha o Pedri y la sensación que delante no había frescura y que en la zaga se sufría ante los acelerones blanquiazules.

En la segunda parte, a pesar de la salida de Balde, la tónica seguía más o menos igual. Araújo se fue lesionado y Cubarsí corrigió un tanto el caos del uruguayo y el partido estaba absolutamente abierto hasta que llegó Lamine y resolvió el partido con una genialidad que ni Joan García pudo parar.

Pero ni con el 0-1 el Barça controló el partido. Ni siquiera, cuando a Cabrera se le peló el cable y agredió a Lamine Yamal y dejó a su equipo con diez. El ímpetu del Espanyol no cedió. Al contrario, logró convencer a un espectador imparcial que los que estaban con diez eran los barcelonistas, que seguían perdiendo todos los duelos. Hasta que Lamine volvió a frotar la lámpara y Fermín cerró LaLiga.

Cambios

Alejandro Balde (45′, Gerard Martín), Pau Cubarsí (50′, Ronald Araujo), Pere Milla (59′, Pol Lozano), Fermín López (64′, Robert Lewandowski), Jofre Carreras (67′, Antoniu Roca), Gavi (76′, Dani Olmo), Héctor Fort (76′, Andreas Christensen), Fernando Calero (81′, Roberto Fernández), Walid Cheddira (81′, Javi Puado)

Goles

0-1, 52′: Lamine Yamal, 0-2, 95′: Fermín López

Tarjetas

Arbitro: César Soto Grado

Arbitro VAR: Javier Iglesias Villanueva, Fabián Blanco Rodríguez

A. Christensen (41′,Amarilla), Cabrera (79′,Roja), Walid Cheddira (83′,Amarilla), Marash Kumbulla (89′,Amarilla), Szczesny (94′,Amarilla).

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS