LaLiga de España: Con goles de Mbappé y Güler guiaron triunfo de Madrid sobre la Real Sociedad 2-1

El astro francés fue el MVP del encuentro gracias a su gol y asistencia ante la Real Sociedad.

El Real Madrid se anotó una victoria, de esas que te ayudan a ganar en su momento el título liguero y suma su cuarta victoria al hilo en la campaña.

En la primera mitad, el genio francés Kylian Mbappé fue la pesadilla del equipo rival, reviviendo la exhibición que ya había dado contra la Real Sociedad en su etapa en el PSG. Gracias a su brillantez, el Madrid se puso en ventaja: un gol suyo y la asistencia para el tanto de Arda Güler sentaron las bases para el triunfo.

En un segundo tiempo de pura resistencia, el Real Madrid se defendió con uñas y dientes. El técnico Xabi Alonso reforzó la zaga, apelando a una defensa férrea con una línea de cinco para sellar la portería y conservar el marcador.

A pesar de la presión, lograron aguantar el resultado, aunque un penalti por una mano de Dani Carvajal encendió las esperanzas de la Real Sociedad de conseguir algo más.

La Real tuvo dos momentos clave para creer en un mejor desenlace. El primero fue la expulsión de Dean Huijsen a la media hora de juego. El central madridista fue enviado a los vestuarios por una falta sobre Mikel Oyarzabal, quien se escapaba en solitario hacia la portería de Thibaut Courtois.

Sin embargo, la decisión del árbitro Gil Manzano fue polémica. A pesar de que el delantero vasco se proyectaba con ventaja, Éder Militão corría en paralelo y parecía con opciones de llegar a la jugada. El árbitro no titubeó, pero la jugada, vista por casi todos, distaba de ser tan clara como él la interpretó.

Mbappé quiere todo con el Madrid

Tras finalizar el encuentro en el cual el astro francés brilló aseguró a la prensa que quiere ganar todo con el equipo merengue.

A su vez indicó: «Quiero darlo todo por esta camiseta. Marquéun gol hoy, pero el equipo está haciendo todo lo posible para que pueda jugar bien».

Hender «Vivo» González

Con información de Líder