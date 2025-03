LaLiga de España: Con doblete de Mbappé y remontada incluida para darle la victoria al Real Madrid ante Villarreal 2-1 y presionar al Barça

Dos goles del francés permiten la remontada de un Madrid sacrificado, que duerme líder. Courtois evitó el empate de un Villarreal bueno en ataque y flojo en defensa.

Podría decirse que jugando a lo que propuso el Villarreal acabó ganando el Madrid, porque en un tiroteo es difícil que Mbappé no sea el último que queda en pie. El francés se tomó el partido como lectivo, no se dio por fatigado y lo resolvió al estilo de los mejores nueves, sobresalientes en geografía: saben estar donde deben. También es ley no escrita en el fútbol que se sale de casi todas con un buen ariete y un buen portero. Esta otra media naranja también la tuvo el Madrid, con un Courtois felino (nueve paradas). El resto lo pusieron Tchouameni atrás, Camavinga en el centro y Bellingham en todas partes. El Villarreal fue notablemente mejor al comienzo de ambos periodos, pero le perdieron sus lagunas. Atacó mucho y bien y defendió poco y mal. Acabaron saliendo más gallinas de las que entraron para que un Madrid de posguerra durmiera líder y esperara noticias del Metropolitano, que serán buenas pase lo que pase.

Sesenta y seis horas después de ese euroderbi en el que el penalti más largo del mundo saltó del cine al teatro, Ancelotti repitió con siete de los once que jugaron de inicio en la noche de autos. El dato habla de un banquillo corto y no demasiado fiable. Especialmente significativa fue la nueva suplencia de Alaba (prefirió ahí a Tchouameni), al que en el club no se le ve para partidos de máxima exigencia, y muy relevante la de Vinicius, un imprescindible bajo de batería. Todo sucedió mientras el club anunciaba, a través de su canal de televisión, que solicitará el amparo de la FIFApara que se respeten las 72 horas de descanso entre partidos. Indudablemente temía un corte en el suministro de ‘eneryía’.

Marcelino, con más donde elegir, cambió el orden de Parejo por el vigor de Comesaña y el desborde de Yeremy por la alta velocidad del canadiense Buchanan. Pretendía un partido con marcha, muy alejado de ese encuentro “inteligente”, de poca acción y menos gasto, anunciado como ideal para el Madrid por Ancelotti en la víspera. No se lo concedió el Villarreal, con nervio, presionante y un gol en la mochila desde muy pronto. Fue en un saque de esquina al primer palo, nadie se hizo cargo del despeje y en el área pequeña Foyth, que había ido allí para otra cosa, acribilló a Courtois. Al córner, por cierto, se había llegado por la primera parada milagrosa de Courtois, el brote más verde de los últimos días, a tiro de Ayoze. La embestida del Villarreal era verdaderamente seria.

Golpe por golpe

El Madrid carecía de un alfarero que modelase su salida de pelota, mal endémico. La nostalgia por Kroos está quedando larga. Y eso le llevó durante un cuarto de hora a pérdidas constantes en zonas de máximo riesgo. Ese minipartido lo había ganado el Villarreal, pero ya se sabe que el Submarino está cargado de torpedos y bajo de defensas. Marca con la misma facilidad que encaja y pronto se dio de bruces con el empate, en una combinación de alta precisión entre Bellingham, Mbappé y Brahim que terminó en remate picado del malagueño rechazado por Conde para que apuntillase el francés. Para entonces el inglés se había hecho omnipresente en el juego de su equipo.

En realidad, el partido era de dos caras para el Madrid. Cada llegada del Villarreal era un susto, con Courtois metiendo manos aquí y allá para tapar todas fugas (cinco paradas antes del descanso), pero a la vez a Mbappé se le abrían espacios gigantescos, el pulmón por el que respira. La segunda llegada del Madrid le sirvió el segundo gol. El centro raso de Lucas Vázquez desde la derecha cruzó el área sin que nadie lo reclamara hasta que le llegó al francés, que colocó el balón junto al palo izquierdo de Conde. Dos tantos de nueve puro, donde le tocará vivir probablemente el resto de su carrera.

Fatiga doble

El Villarreal jugaba a lo que le gusta, pero eso coincidía fatalmente con lo que también le gusta al Madrid, muy amigo de partidos alegres y abiertos. Y entre los dos componían el choque que le gusta a la gente y no tanto a los entrenadores, que empiezan su obra por no recibir antes de dar. Esto iba de devolver golpe por golpe, con guardias demasiado bajas. La entrada había salido barata.

El partido envejecía bien, porque pasaban los minutos y no disminuía el ritmo, especialmente por parte del Villarreal, que en los balones aéreos era muy superior. Barry y Foyth mandaron por encima del larguero dos remates sin apenas oposición. Y es que el Madrid, a vuelta del descanso, seguía igual de esponjoso en defensa, pero mucho menos activo en ataque. Eso le convirtió en un equipo frecuentemente sometido. El derbi empezaba a ser plomo en las piernas de los jugadores de Ancelotti.

El partido empezaba a amarillear escandalosamente cuando Ancelotti buscó remedio en el banquillo. Con Modric ganó un cuarto centrocampista para capear el temporal y también metió a Vinicius para sacar al Madrid de su campo. El brasileño es viento a favor al comienzo de los partidos y un vendaval cuando el adversario empieza a fatigarse. En su primera intervención le regaló el tercer gol a Valverde, pero el uruguayo no tiró distinto: centró cuando su posición aconsejaba el disparo. Marcelino también había cambiado sus bandas. Tenía sentido: los laterales del Madrid no eran los primeros espadas.

Lo cierto es que la llegada de Vinicius cambió la dinámica del duelo hasta el punto de que pareció que el más quebrantado físicamente era el Villarreal sin que presentase coartada para ello. Aún así, Ayoze, un superdelantero, tuvo el empate en una media vuelta de mérito. Quizá lo mereció el Villarreal, pero en el ojo por ojo no hay quien resista al Madrid.

Cambios

Thierno Barry (45′, Nicolas Pépé), Antonio Rüdiger (60′, Raúl Asencio), Vinícius Júnior (61′, Brahim Díaz), Alfonso Pedraza (63′, Sergi Cardona), Yeremy Pino (63′, Tajon Buchanan), Luka Modric (64′, Rodrygo), Dani Parejo (78′, Santi Comesaña), Arda Güler (82′, Federico Valverde), Denis Suárez (83′, Pape Gueye)

Goles

1-0, 6′: Juan Foyth, 1-1, 16′: Kylian Mbappe, 1-2, 22′: Kylian Mbappe

Tarjetas

Arbitro: Jesús Gil Manzano

Arbitro VAR: Guillermo Cuadra Fernández, Adrián Cordero Vega

Aurelien Tchouameni (32′,Amarilla), Sergi Cardona (49′,Amarilla), Juan Foyth (74′,Amarilla).

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS