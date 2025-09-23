LaLiga de España: Con doblete de Mbappé el Real Madrid vence al Levante 4-1 y continúa implacable

Goleó 4-1 al Levante, con tanto de Vinicius, el primero de Mastantuono y doblete de Mbappé, para sumar 18 puntos de 18.

Un encuentro de arranques lentos, pero de finales contundentes para un Real Madrid que sigue perfecto en las primeras fechas de LaLiga, ahora al golear por 4-1 al Levante como visitante. Con goles de Vinicius, Franco Mastantuono y doblete de Kylian Mbappé.

El inicio del partido fue pausado para los de Xabi Alonso. Los locales tuvieron dos oportunidades claras para abrir el marcador, pero no aprovecharon. El merengue reaccionó y, desde el minuto 20, todo se jugó en campo de su rival y consiguió el gol cerca del minuto 30. Vinicius recibió en un costado del área y metió un punterazo cruzado. Y 10 minutos después, el brasileño asistió a Mastantuono, para que, de derecha, anotara su primer gol en con la camiseta blanca.

El Levante comenzó de mejor manera la segunda parte, fiel a su plan para el partido, mostrado en el primer tiempo y tuvo rédito al minuto 54 con el tanto de cabeza de su goleador, Etta Eyong, aprovechando que el Real Madrid ingresó a la cancha, otra vez, con una marcha menos. Pero el merengue no necesita de muchos cambios para anotar y pasaron de estirar la ventaja a golear en apenas tres minutos gracias a Mbappé. Primero, de penal, y luego definiendo una gran contra en solitario tras pase tres dedos de Güler.

Con el 4-1 en el marcador y el tiempo que pasaba lento, los dos esperaron el final del cotejo, con el merengue dando la sensación de poder ampliarla si así lo quería, pero no lo consiguió y se conformó con volver a sumar de a tres, por sexto partido seguido, sumando 18 puntos de 18 posibles, liderando cómodamente LaLiga.

Cambios

Kervin Arriaga (64′, Unai Vencedor), Roger Brugué (64′, Jon Olasagasti), Aurélien Tchouaméni (70′, Franco Mastantuono), Jude Bellingham (70′, Federico Valverde), Iker Losada (73′, Etta Eyong), José Luis Morales (73′, Carlos Álvarez), Goduine Koyalipou (73′, Iván Romero), David Alaba (81′, Álvaro Carreras), Eduardo Camavinga (81′, Dani Ceballos), Rodrygo (81′, Kylian Mbappé)

Goles

0-1, 27′: Vinicius Junior, 0-2, 37′: Franco Mastantuono, 1-2, 53′: Etta Eyong, 1-3, 63′: Kylian Mbappe, 1-4, 65′: Kylian Mbappe

Tarjetas

Arbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos

Arbitro VAR: Juan Luis Pulido Santana, Francisco José Hernández Maeso

Álvaro Carreras (53′,Amarilla), Elgezabal (57′,Amarilla)

