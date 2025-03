LaLiga de España: Con doblete de Kylian Mbappé el Real Madrid se impone al Leganés 3-2

Dos goles del francés y otro de Bellingham mantienen al Madrid en la lucha. González Fuertes inventó un penalti a Güler y la falta que dio el triunfo a los blancos.

El Madrid se fue a la cama con los mismos puntos que el Barça y seis más que el Atlético, pero probablemente le costó conciliar el sueño tras ganarle al laborioso Leganés en el esprint y favorecido por un lamentable arbitraje de González Fuertes, con exceso de vista y de gestos. Inventó el penalti del 1-0 y la falta del 3-2. El Madrid atacó a ratos y no defendió, con tres canteranos más Rüdiger, casi nunca. No cabe el atenuante del uso casi abusivo de suplentes, porque cuando llegaron los refuerzos casi nada mejoró. Mbappé, eso sí, metió dos goles, llegó a los 33 y empezó a mostrarse como crack a tiempo completo. Solo él permite mirar al futuro inmediato con cierto optimismo.

La semana en la que Tebas decidió que la defensa (de sus horarios) era el mejor ataque (a la renuencia a los cambios de Ancelotti), el italiano dejó en el banquillo a Tchouameni, Valverde, Rodrygo y Vinicius, los tres últimos con palizas transoceánicas en las piernas y las cabezas. Fue un once el del Madrid tan imprudentemente pos-FIFA que se abrió incluso para Arda Güler, de trayectoria declinante de verano a primavera. Le pusieron en la derecha y su juego no dijo nada. La plaza de mediapunta, donde mejor encaja, está más que ocupada. No hubo sitio, en cambio, para Alaba, al que no le sirvieron ni los minutos de rodaje con Austria ni la visita de un equipo en zona de descenso. Difícilmente servirá de ayuda de aquí al final.

No hubo discusión sobre la pelota. Fue del Madrid siempre, aunque tardara en darle buen uso. Y es que las primeras noticias del choque fueron dos entradas, tijera y codazo, de Camavinga, que tiene un claro problema de incontinencia en una zona donde las amarillas las carga el diablo. Ese molesto tic no lo ha corregido aún Ancelotti y no se sabe si aún está a tiempo. Lo siguiente que quedó registrado fue disparo alto de Neyou, centrocampista de referencia de un Leganés que ofreció la versión más atrevida posible, con Juan Cruz, Dani Raba y Óscar, su cuadrilla del arte, por detrás de un punta, Diego García.

El penaltito

Al Madrid se le notaba la doble jornada FIFA, esa multinacional que consume demasiada energía, porque la mayoría de los llamados a filas están obligados a meterse durante dos semanas a un país en la mochila. Y algunas, como la de Brasil, andan llenas de plomo. Todo en el equipo de Ancelotti se quedaba en grado de tentativa: un centro chut de Modric, otro pase suyo que Bellingham no remató, otro disparo del diez que salvó Sergio González poniendo su cabeza como escudo… Borja Jiménez confesó en la SER durante la semana que, si le dieran a elegir, el croata sería el hombre que eliminaría de un once del Madrid. Su admiración está justificada. Nadie es capaz de meter mejor la tijera a un equipo tan bien organizado como el Leganés. Y adonde no alcanzaba el muro pepinero, ahí estaba Dmitrovic, la última frontera. A Mbappé le quitó un gol claro cerca ya de la media hora.

La resistencia pepinera se quebró de la peor manera posible. González Fuertes imagino una pena máxima en lo que no fue más que una pugna entre Óscar y Arda Güler. No llegó ni a penaltito y lo transformó al modo Panenka Mbappé, cuyos goles son hechos probados. La injusticia fue rápidamente reparada. Nada más sacar de centro, el Leganés tejió un contragolpe a cuatro, Juan Cruz, Rosier, Óscar, Diego García, al que este último puso punto final a puerta vacía. Al Madrid le pilló de celebración. Y como esta se alargó más de la cuenta, el Leganés dobló la apuesta con un segundo gol, preparado por Rosier y Óscar, ante el que blandeó Asencio, y ejecutado por Dani Raba. Los matagigantes hacen fortuna de la insensata confianza ajena. Antes del descanso, a Mbappé se le fue el empate por dos veces en la misma jugada.

La faltita

A partir de ahí dio por terminado el Madrid el alto el fuego. Hundió al Leganés en su área y empató a los dos minutos de la reanudación. Bellingham empezó y terminó una jugada que pasó por una parada de Dmitrovic y un segundo remate de Brahim que salvó Tapia y se columpió en el larguero antes de volver al inglés. El gol, para el que se lo trabaja. Volvió a festejarlo el equipo sin medida y sin defensa: Diego García estuvo a nada de hacérselo pagar.

Todo en el Madrid comenzó a funcionar mejor, especialmente la voluntad, pero también Bellingham, los laterales, un Mbappé más participativo y Brahim, suplente de altísima fiabilidad que mandó un tiro raso al palo. Un equipo propenso a desapasionarse se metía de lleno en el partido. Como aquello no bastaba, entró la unidad de salvamento y socorrismo: Vinicius más Rodrygo. Después, Valverde. La fatigada Sudamérica al rescate. Contrariamente a lo esperado, amainó en lugar de arreciar. El Leganés defendió más apaciblemente hasta que el imaginativo González Fuertes vio falta y tarjeta en un quite limpio de Tapia a Rodrygo al borde del área. Mbappé, con picardía, tras toque de Fran García, lo coló junto al palo izquierdo de Dmitrovic. Al equipo pepinero no le dio para un tercer gol, aunque lo tuvo al alcance Munir, con un cabezazo franco que echó fuera. Y es que un gran Leganés acabó en el área de un Madrid acobardado que jugando así difícilmente llegará a esos 16 partidos finales con los que fantasea.

Cambios

Vinícius Júnior (61′, Brahim Díaz), Rodrygo (61′, Arda Güler), Seydouba Cissé (65′, Yvan Neyou), Federico Valverde (71′, Lucas Vázquez), Aurélien Tchouaméni (80′, Luka Modric), Munir El Haddadi (82′, Diego García), Miguel de la Fuente (85′, Dani Raba), Darko Brasanac (85′, Renato Tapia), Yan Diomande (85′, Juan Cruz)

Goles

1-0, 31′: Kylian Mbappe, 1-1, 33′: Diego Garcia, 1-2, 40′: Raba, 2-2, 46′: Jude Bellingham, 3-2, 75′: Kylian Mbappe

Tarjetas

Arbitro: Pablo González Fuertes

Arbitro VAR: Mario Melero López, Asier Pérez de Mendiola González de Durana

Javi Hernández (61′,Amarilla), Raúl Asencio (61′,Amarilla), Diego Garcia (64′,Amarilla), Renato Tapia (73′,Amarilla), Óscar Rodríguez (88′,Amarilla).

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS