LaLiga de España: Con doblete de Ferran Torres el Barcelona se impone al Getafe 3-0

El Barça desmantela al Getafe de Bordalás y Ferran Torres presenta su candidatura al Pichichi.

Gran partido de Ferran Torres que marca dos goles y encarrila el triunfo culé.

Las horas previas al partido sembraron la duda por el diluvio que cayó en Barcelona. Se pensó en una suspensión ante el agua caída y las previsiones, pero al final la tormenta remitió y se pudo jugar sin problemas básicamente por cómo drenó el césped del Johan Cruyff. No sólo eso, sino que dejó la hierba bien mojada, como le gusta al Barça para que pudiera correr bien el balón. Y bien que corrió.

El Barcelona cuajó un partido redondo ante un rival que siempre es incómodo. Sabe cerrarse y concede muy pocas ocasiones al rival. Pero los de Flick ya están en modo máquina como la pasada temporada. Les costó reconocerse en los primeros tres partidos, pero con el Valencia, Newcastle y el Getafe ya son de nuevo ese equipo que crea ocasiones, tiene una pegada letal y conceden muy pocas ocasiones. Lo consigue, sobre todo, porque tiene una gran plantilla y aunque el técnico haga cambios el equipo responde. Hizo cuatro cambios respecto al anterior partido de Champions y no se echó en falta a nadie.

El gran protagonista fue Ferran Torres que está dispuesto a sentar a Lewandowski como esto siga así. El valenciano está a un nivel impresionante de juego y de eficacia goleadora, algo que por otra parte no es nada nuevo. Su primera mitad fue para enmarcar. Dos goles y un chut al travesaño. Pero su aportación no se limita a eso. Ferran corre, presiona recupera balones y su actitud es encomiable. O el polaco espabila o va a tener más banquillo de lo imaginado.

Ferran fue el ejecutor, pero no fue sólo él. Dani Olmo volvió al equipo titular en una temporada en la que Flick había apostado muy poco por él. El delantero le dejó claro que merece más minutos con una soberbia actuación. Al cuarto de hora de juego dio una asistencia de tacón impresionante a Ferran en el primer gol y en la segunda marcó el tercero completando una excelente partido. Pide la titularidad a gritos.

Lo de Pedri ya no es ninguna novedad. Cada partido es una lección de fútbol. Su dirección de equipo es excelente, marca el tiempo como nadie y su facilidad para filtrar pases entre la defensa rival es sorprendente. Cuando Pedri está jugón el Barça se sale. Y no hay que olvidar la prestación de Koundé que, aunque no fue un jugador tan profundo como en otros partidos, forzó tres tarjetas en la primera parte.

Poco pudo hacer el Getafe. En la primera parte se vio totalmente superado por el Barcelona y no tuvo ninguna ocasión ante un Joan García que fue un mero espectador. Sin embargo, salió con ganas en la segunda parte y en los primeros cinco minutos tuvo tres aproximaciones al portal azulgrana, pero ahí se acabó la historia. El Barça fue retomando el control del partido y Dani Olmo anotó el tercero para finiquitar el partido

