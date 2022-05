LaLiga 0-0: Real Madrid y Real Betis no se hacen daño

Empate sin goles en el Bernabéu en el último partido del Real Madrid antes de la final de la Champions ante el Liverpool el próximo día 28 en París.

El ensayo general del Real Madrid para la final de la Champions ante el Liverpool dejó pocas o ninguna conclusión de cara a ese encuentro ante el Liverpool. Los jugadores de Real Madrid y Betis se tomaron el partido como un último trámite que cumplimentar y no como un encuentro de Liga. No había nada en juego para ninguno de los dos y eso se notó mucho. Al final, el encuentro acabó sin goles, algo normal viendo cómo se desarrolló el partido.

El encuentro comenzó con doble pasillo que duró los primeros 45 minutos porque pareció más un amistoso de verano que un encuentro oficial. Carlo Ancelotti, sacó el presumible equipo titular del próximo día 28 con la sorpresa de la suplencia de Valverde y la titularidad de Rodrygo. El italiano tenía muy claro su plan, pero sus jugadores decidieron que no era el suyo. Es decir, que su premisa fue no hacerse daño, darle la intensidad justa y necesario a un partido en el que no había nada en juego. En ese plan, los futbolistas del Real Madrid se encontraron con la complicidad de un Betis que sumó a esa actitud de que a los 30 grados que hacía en Madrid, los esfuerzos iban a ser muy medidos.

Con ese panorama, la primera mitad se pareció más a un encuentro de pretemporada que al último encuentro del campeonato liguero. Sí, hubo ocasiones y se vieron detalles de calidad de Canales, de Guardado, de Kroos, de Vinicius, de Mendy, pero goles. ninguno. Los dos equipos tuvieron ocasiones para irse al descanso con algún tanto, pero claras, de lo que se dicen claras, ninguna.

Así, no fue raro que se llegara el descanso sin goles. Ancelotti decidió proteger a Casemiro y Kroos, justos físicamente, y poner a Cavaminga y Valverde. El segundo acto comenzó con más ritmo, aunque tampoco como para volverse locos. Eso sí, llegó la primera gran ocasión del encuentro. La tuvo Benzema en el minuto 51, pero su remate a bocajarro lo paró Rui Silva. Esa acción fue la mejor de todo lo que se llevaba de un partido en el que el Real Madrid tenía más presencia con Camavinga y Valverde en el terreno de juego.

El Betis, por su parte, se hizo con el balón con Canales al mando de las operaciones, pero sin generar ocasiones reales de gol con Juanmi y Fekir como los encargados de intentar batir a Courtois. Así iban pasando los minutos sin que pasara mucho en el terreno de juego.

Noche de homenajes

Sucedía más en la grada que no dudó en corear a Marcelo cuando salió a calentar. Una afición que ovacionó al brasileño en el momento que entró en el terreno de juego. Lo mismo que a Isco que, como Marcelo, se despedía del Bernabéu ya que ambos acaban contrato el próximo 30 de junio. Ancelotti quiso de esta manera homenajear a estos dos jugadores. No pudo hacerlo con Bale que se quedó en la grada por sus problemas de espalda.

Unos homenajes que siguieron cuando Joaquín entró en el campo. El del Betis fue recibido con una gran ovación por parte del Bernabéu. Todo eso estaba sucediendo mientras se disputaba un partido de fútbol en el que seguía sin pasar nada. Benzema, a pase de Vinicius, estuvo a punto de darle algo de alegría al encuentro en forma de gol, pero su remate se marchó alto. Eso pasó en el minuto 84 y dos después, en 86′, Joaquín falló una ocasión clarísima. Fueron los dos minutos más vibrantes de todos los que se jugaron en el Bernabéu que vio como en el descuento, Benzema estuvo a punto de marcar. Fue el punto y final de este partido y el Real Madrid ya puede centrarse, de manera oficial, en la Champions porque extraoficialmente lo lleva haciendo desde que ganó el título.

Goles:

Tarjetas:L L

Árbitro: Santiago Jaime Latre

Espectadores: 52.232 en el Santiago Bernabéu

LO MEJOR Poco o nada, porque futbolísticamente no se puede destacar nada LO PEOR La falta de ritmo del partido

