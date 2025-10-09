La Vinotinto Sub-17 ya conoce su ruta de cara a la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2025

El cuadro criollo tendrá una intensa preparación en Dubái antes de viajar a Qatar.

La selección Sub-17 de Venezuela dio a conocer este jueves la ruta que realizarán los chamos de cara a lo que será su participación en la Copa Mundial de la FIFA de la categoría.

El equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo tendrá la tarea de participar en el Dubái Youth Challenge del 20 al 27 de octubre en Emiratos Árabes Unidos.

En esta competencia la Vinotinto se enfrentará a los combinados nacionales de Burkina Faso, Uzbekistán, Uganda y Marruecos, según se detalló en la cuenta de la red social Instagram del cuadro criollo.

Posterior a esto Venezuela disputará un partido amistoso contra su similar de Japón en el mismo Dubái el 29 de octubre, justo dos días después del torneo internacional.

El 31 de octubre la delegación llegará a Qatar para llevar a cabo los procedimientos pertinentes antes de iniciar su participación el 4 de noviembre contra Inglaterra.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder