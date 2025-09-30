La Vinotinto sub-17 masculina conoce los horarios en la primera fase de grupo de la Copa del Mundo Qatar 2025

Venezuela se medirá a Inglaterra el 4 de noviembre a las 11:15 am, Egipto el 7/11 a las 9:30 am y Haití el 10/11 a las 11:45 am en Qatar.

La Vinotinto Sub17 masculina, que participará en la Copa del Mundo de la categoría en Qatar, del próximo 3 al 27 de noviembre, ya conoce las horas, fechas y estadios en los que se enfrentará a los rivales en su grupo.

El combinado nacional está en el Grupo E, emparejada con Inglaterra, Egipto y Haití, a los que enfrentará con una diferencia de tres días entre cada compromiso, todos en el horario de la mañana y en el mismo complejo, el Aspire Zone.

La selección de los «tres leones» será la primera en el camino de la selección de Venezuela, el 4 de noviembre a las 11:15 de la mañana, horario venezolano (6:15 pm en suelo local), en el llamado Campo 4.

Tres días después, el 7 de noviembre, será el turno de que la selección criolla se enfrente a Egipto, ahora, a las 9:30 de la mañana en suelo nacional (4:30 pm en Catar), en el Campo 5.

Por último, la Vinotinto Sub17 cerrará su participación en la Fase de Grupos contra Haití, el único juego como local, el 10 de noviembre a las 11:45 de la mañana en Venezuela (6:45 pm en territorio catarí), en el Campo 9.

Cabe recordar que, para esta edición, participarán 48 equipos y se disputarán 104 partidos. La selección, ahora de Jhonny Ferreira, tendrá la oportunidad de clasificar como una de las dos mejores de su grupo o como una de las mejores terceras del torneo a los 16avos de Final, que darán inicio a la fase de «playoff» de la Copa del Mundo el 14 de noviembre.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder