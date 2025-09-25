La Vinotinto Sub-15 arrancó con victoria ante Perú 2-0 la Liga Evolución de Conmebol

Los de Jhonny Ferreira derrotaron por 2-0 a Perú, con goles de López y Gamboa, para liderar la Zona Norte.

Este miércoles comenzó la Liga Evolución, organizada por la propia Conmebol, y la Vinotinto, en la categoría Sub15, se llevó el primer triunfo ante su similar de Perú por 2-0, con goles de José López y José Gamboa.

El nuevo director técnico Jhonny Ferreira, quien asumió las riendas del conjunto juvenil hace menos de diez días, contó 20 jugadores para encarar el primer partido del torneo que se desarrolla en Luque, Paraguay, casa de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Los goles llegaron al minuto 44′, ya avanzado el segundo tiempo, con el tanto de José López, y selló la victoria en el minuto 68′, prácticamente sobre el pitazo final, con la diana de Gamboa, para sumar los primeros tres puntos en la Zona Norte.

Con la victoria, la Vinotinto sub15 lidera su grupo, por ahora, tras la igualdad sin goles entre Colombia y Ecuador. Ahora, buscarán mantener la cima de su sector el próximo viernes 26 de septiembre, cuando se mida a su similar de Colombia.

Venezuela descansará después de medirse al vecino país y regresará a la acción para la jornada cuatro, contra Ecuador el 2 de octubre, y para la jornada cinco, ante Brasil el 4 de octubre.

Por otro lado, la selección nacional femenina también está en la Zona Norte con las mismas selecciones, pero no tiene el mismo calendario. Comienza este jueves 25 de septiembre ante Ecuador, para luego medirse ante Brasil y Colombia en jornadas corridas, el 27 y el 29 del mismo mes, respectivamente, para cerrar en la quinta fecha ante Perú el 3 de octubre.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder