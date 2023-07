La Vinotinto Sonia O’Neill se aparta temporalmente del fútbol: “No estoy bien mentalmente”

Sonia O’Neill anuncia su retiro temporal de la vinotinto femenina.

La futbolista de 28 años pidió a las personas evitar los chismes y señalo con esta medida busca volver a ser la jugadora que era anteriormente. La mediocampista mostró su descontento con el trato que han recibido las mujeres que se dedican a está disciplina. En su paso por la selección venezolana, la centrocampista ha disputado un total de seis encuentros desde su debut.

La futbolista venezolana Sonia O’Neill dejó perplejos a sus seguidores luego de que anunciara a través de un comunicado en su cuenta de Twitter su decisión de retirarse de manera temporal de la selección Vinotinto como una medida para “cuidar su salud mental”.

La mediocampista mostró su descontento con el trato que han recibido las mujeres que se dedican a está disciplina y explicó que ha pasado por algunas situaciones complicadas durante su paso por algunos clubes, motivo por el cual decidió alejarse de las canchas de forma indefinida.

Muchas cosas pasan en el mundo del fútbol femenino que la gente no ve o no conoce. Ni mis amigos o familia saben todo lo que he hecho el pasado este año y también durante mi temporada en Rangers. Me siento bien físicamente pero mentalmente no y está claro que necesito descansar y apartarme del fútbol por un rato” fue parte del mensaje publicado por O’Neill

En este sentido, la futbolista, de 28 años, pidió a las personas evitar los chismes y señalo con esta medida busca volver a ser la jugadora que era anteriormente, asimismo expresó su deseo de seguir luchando para mejorar las condiciones del fútbol femenino en un futuro.

El fútbol femenino tiene mucho que mejorar especialmente los entrenadores y los clubes. (Por favor no empiecen a distribuir chismes. Jugué afuera de mi hogar y familia por 12 años y estoy cansada de la toxicidad en el fútbol femenino, no estoy hablando de solo una persona o una situación, pero en general)” dijo la venezolana

Actualmente, la criolla milita en el club Turbine Potsdam de la Bundesliga Femenina en Alemania. En su paso por la selección venezolana, la centrocampista ha disputado un total de seis encuentros desde su debut en el año 2022, convirtiéndose en una pieza clave en el conjunto vinotinto.

Primero la salud mental 🙏🏼 🧠 pic.twitter.com/rldobd2gQQ — Sonia María (@SoniaONeill_) July 9, 2023

La venezolana sigue siendo actualmente jugadora del Turbine Postdam, de Alemania, y es una habitual en las convocatorias de la seleccionadora Pamela Conti en Venezuela.

