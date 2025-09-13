La Vinotinto se alista para la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Qatar 2025 con dos nuevos amistosos ante Colombia

A lo largo de este año, la selección de Vizcarrondo ha organizado múltiples amistosos contra diferentes países y canteras.

La selección nacional Sub-17 de Venezuela continúa su intensiva preparación de cara a la Copa del Mundo de la FIFA que se celebrará en Qatar el próximo mes de noviembre.

Con el objetivo de llegar en la mejor forma posible al certamen, el equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo ha programado dos importantes duelos amistosos contra su similar de Colombia.

Estos partidos no solo servirán para ajustar detalles tácticos y consolidar el esquema de juego, sino también para que el cuerpo técnico evalúe el desempeño de los jugadores en un entorno de alta competitividad internacional, enfrentando a un rival directo y con gran tradición en el fútbol sudamericano.

¿Cuándo se enfrentarán?

Los encuentros se disputarán en territorio colombiano, lo que representa un reto adicional para el combinado venezolano al jugar fuera de casa.

Primer partido: El miércoles 17 de septiembre , la Vinotinto se medirá a Colombia en el Estadio General Santander, ubicado en Cúcuta.

El miércoles , la se medirá a Colombia en el Estadio General Santander, ubicado en Cúcuta. Segundo partido: El sábado 20 de septiembre, la selección venezolana volverá a enfrentarse a los cafeteros en el Estadio Hermides Padilla, en la ciudad de Ocaña.

¡Con la mente en Qatar!

Estos dos amistosos representan una fase crucial en el camino de La Vinotinto Sub-17 hacia el Mundial. Enfrentarse a una selección como Colombia, que también posee un gran talento juvenil, es la mejor manera de simular la exigencia que encontrarán en el torneo en Qatar.

Los resultados, más allá de la victoria o la derrota, serán una herramienta vital para afinar los últimos detalles antes de la cita mundialista, donde Venezuela intentará dejar una marca memorable. Recientemente, los criollos se enfrentaron a Panamá y Honduras (dos amistosos contra cada uno).

