La Vinotinto femenina de fútbol y Panamá no pasan del empate a uno en el CNAR de la isla de Margarita

Las dirigidas por Ricardo Belli se marchan invictas de su tanda de amistosos ante Panamá.

La Selección femenina de Venezuela empató 1-1 en el segundo amistoso ante su similar de Panamá este martes en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en Margarita.

Wendy Natis marcó el primer tanto al minuto 14 para un combinado canaleño que presionó a la Vinotinto, evitando que las chicas pudieron hacer su juego, aunque intentaban de a poco llegar al arco rival para buscar el tanto del empate.

El entrenador Ricardo Belli hizo ingresar a Génesis Florez y Oriana Altuve al inicio del segundo tiempo, dos jugadoras que le imprimieron un poco más de vertiginosidad al juego de Venezuela, que se animó más de cara al arco.

No obstante, fue la atacante del Fomget Glençlik de Turquía quien consiguió el tanto del empate al 54′, eso, tras recibir un balón filtrado de Floriangel Apostol que le ganó las espaldas a la línea defensiva panameña y permitió que Altuve definiera de pierna derecha casi pisando el área.

«Agradecida con el entrenador y toda la federación por darme la oportunidad de continuar con el equipo», dijo la autora del tanto del empate para La Vinotinto TV. «Súper feliz cuando me llegó la convocatoria, voy a dar el resto de mi… El gol lo hice yo, pero si no fuera por mi compañera no hubiese llegado. El crédito es para ella».

«El entrenador da confianza, libertad, ese creer en nosotras… Nos dijo (antes de entrar) que creyeramos y lo intentáramos», detalló.

Con este empate, Venezuela culmina invicta su par amistosos en el CNAR ante Panamá, después de lo que fue la victoria del pasado sábado con el gol de Ysaura Viso y continunado la preparación para lo que será la Copa América a celebrarse en Ecuador a partir del próximo 12 de julio.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder