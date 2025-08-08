La Vinotinto Femenina de fútbol escala en el Ranking FIFA al puesto 46

Las chicas se ubican ahora en el puesto 46 con un total de 1504.65 puntos.

La FIFA presentó este viernes una nueva actualización de su ranking de selecciones que se mantiene bajo el control del combinado nacional de España, actual campeona de mundo tras su título alcanzado en 2023.

Leer También: ¡El Bicho-João Félix, vaya pareja!: Con hat-trick de Cristiano «CR7» Ronaldo Al Nassr golea a Rio Ave 4-0

Un detalle importante es que el combinado nacional de Venezuela logró escalar par de casillas para poder ubicarse en el puesto 46 de este listado; antes estaba en el puesto 48.

El cuadro Vinotinto sumó un total de 4.09 puntos para dejar su posición en 1504.65, superando así a la selección de Hungría y quedando justo por debajo de Chile, que cayó seis lugares en la lista.

Este avance en el listado lo consiguieron las chicas tras sumar una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cuatro compromisos.

El cuadro latinoamericano más elevado en este ranking de la FIFA en la selección de Brasil, equipo que se ubica en el séptimo lugar tras caer un total de tres posiciones.

El top 10 del ranking de la FIFA está conformado por:

1. España

2. Estados Unidos

3. Suecia

4. Inglaterra

5. Alemania

6. Francia

7. Brasil

8. Japón

9. Canadá

10. Korea DPR

46. Venezuela

Hender «Vivo» González

Con información de Líder