La Vinotinto de las Alturas se despide de la FIBA AmeriCup Nicaragua 2025 venciendo a Panamá 77-73

La Vinotinto de las alturas se impuso por 77-73, pero no podrá avanzar de ronda por su posición tan complicada al depender de otros resultados.

Venezuela cerró su participación en el Grupo B de la FIBA AmeriCup 2025 en Nicaragua, al vencer 77-73 a Panamá, para quedar prácticamente eliminada al no derrotarla por una mayor cantidad de puntos y depender de otros resultados.

El conjunto criollo comenzó de gran manera al ganar el primer cuarto 23-17, amparados en las actuaciones de Windi Graterol y Carlos Daniel Fulda, ambos con seis puntos cada uno. Sin embargo, el segundo cuarto pasó factura. La selección venezolana lo perdió de forma abrupta por 11-22, permitiendo una remontada panameña que no se esperaba y que terminó yéndose al descanso ganando 39-34.

Venezuela consiguió quedarse con los últimos dos cuartos, 19-16 y 24-18, respectivamente, pese a que en ambos hubo varios vuelcos del marcador que hicieron pensar en una posible victoria panameña. Sin embargo, la defensa y las equivocaciones hicieron que los de Ronald Guillén sellaran un triunfo con sabor amargo por lo que fue el torneo.

Finalmente, en estadísticas, el seleccionado Vinotinto se sostuvo en la pizarra gracias a las actuaciones de Graterol (12 puntos, siete rebotes y una asistencia), Yeferson Guerra (11 anotaciones, nueve rebotes y cuatro asistencias) y de Cubillán (15 unidades, tres rebotes y tres asistencias) para quedarse con el juego. Además del 41% de tiros de campo (41.94% en dobles y 40.62% en triples), los puntos tras pérdidas (18-16) y de contragolpe (20-14) para sobreponerse a los puntos desde el banco, rebotes y asistencias panameñas.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder